Imprumutul bancar la care platesti dobanda doar pentru banii pe care ii folosesti. Tot ce trebuie sa stii despre descoperitul de cont

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, cum poti folosi eficient un descoperit de cont.Este de preferat sa iei acest tip de imprumut de la banca prin care iti iei si salariul, pentru ca birocratia este mult mai mica. Banii pe care banca ti-i pune la dispozitie sunt in cont in permanenta si pot fi utilizati pentru orice situatie.Diferenta dintre un credit de nevoi personale si overdraft este ca, in cazul acestui produs bancar, banii nu trebuie retrasi in totalitate, ci pot fi folositi treptat, doar daca ti se termina banii pe care tu ii ai in cont din salariu sau alte tipuri de venituri.In plus, fata un credit de nevoi personale, banii din descoperitul de cont poarta dobanda doar pe suma cheltuita din total. Din acest motiv, banca nu percepe comisioane sau alte taxe daca nu utilizezi banii. Banii din overdraft ii poti retrage de la orice bancomat prin intermediul cardului de debit, asa cum faci cu restul banilor.Bancile au anumite limite de sume pe care le pot imprumuta prin overdraft, iar acestea variaza intre 4.000 si 8.000-10.000 de euro. De asemenea, perioada pe care se ofera un astfel de produs bancar poate varia intre un an si doi sau trei ani, depinzand totul de banca la care apelezi.In general, dobanzile percepute pentru acest tip de credite sunt ceva mai mari decat cele pe care le au creditele de nevoi personale, dar nu cu mult. Pe alocuri, acestea sunt chiar asemanatoare. Conditiile pentru accesarea unul descoperit de cont sunt cam aceleasi ca si in cazul unui credit de nevoi personale.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank.