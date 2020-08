Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, unele drepturi pe care nu stiai ca le ai atunci cand vrei un imprumut de la banca.Astfel ca, in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii: somaj, reducere drastica a salariului, deces, dobanda penalizatoare nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale rata dobanzii curente.Prin reducerea drastica a salariului se intelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia. Aceasta dobanda va fi perceputa pana la incetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. In caz de deces, perioada nu poate fi mai mica de 6 luni.Mai trebuie sa stii ca ai dreptul sa te retragi din contractul de credit, fara a invoca motive, intr-un termen de 14 zile de la incheierea lui.De asemenea, mai ai dreptul de a opta pentru rambursarea creditului in rate egale sau rate descrescatoare. La cerere si gratuit, banca trebuie sa iti puna la dispozitie un exemplar al contractului de credit inainte de semnare.In plus, in cazul anumitor credite, ai dreptul de a solicita inlocuirea garantiei imobiliare initiale cu o alta garantie.Rubrica "Educatie Financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul de credit versus cardul de debit. Lucruri esentiale pe care trebuie sa le stii atunci cand le folosestiCum iti calculezi singur cea mai buna varianta de rata de credit pe care sa ti-o permiti cu siguranta Credit imobiliar in euro versus credit imobiliar in lei. Criteriul esential de care trebuie sa tinem cont ...citeste mai departe despre " Drepturi pe care nu stiai ca le ai in cazul unui credit bancar. Cum te poti retrage din contractul de credit fara a invoca niciun motiv " pe Ziare.com