La ce dobanzi trebuie sa fii atent pentru cardul de credit

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce dobanzi sa fii atent la un card de credit.Spun asta pentru ca, pe langa obisnuitele dobanzi la credit si dobanzi penalizatoare, mai exista tot felul de alte dobanzi pe care bancile le aplica.Si, desi ofiterul de credit ti le explica si ti le pune pe foaie atunci cand vrei sa contractezi un astfel de produs, sigur iti mai scapa anumite nuante.Din acest motiv, daca tot te grabesti sa semnezi, macar cand ajungi acasa, pune-te in fata hartiilor si cauta ce dobanda ai pentru retragerea de bani de la ATM. Vezi daca difera dobanda de retragere de la ATM-ul bancii emitente fata de alta.Aici conteaza daca dobanda este compusa dintr-un procent fix plus IRRC sau ea este, in sine, o dobanda fixa. Vezi si ce comisioane ai la aceasta operatiune.De asemenea, documenteaza-te despre cum ti se calculeaza dobanda, pentru ca metoda difera de la o banca la alta si pe perioade diferite.