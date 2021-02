Un roman a platit pentru un credit de 180 de euro dobanda de peste 30.000%. Banii au fost imprumutati pentru 30 de zile

Analistul financiar Irina Chitu a explicat la Digi24 cum s-a ajuns la situatia ca un client sa achite o asemenea dobanda."In acest caz este vorba de un credit pentru 30 de zile. La institutiile financiare nebancare sunt astfel de dobanzi de 20.000 - 30.000%, pentru ca dobanzile la aceste institutii sunt zilnice. Asadar, foarte mare atentie! Cei care achizitioneaza astfel de produse trebuie sa compare inainte toate creditele din piata. Sunt banci si institutii financiare care ofera credite cu dobanzi mult mai mici", a explicat Irina Chitu.Potrivit expertului, nu exista o plafonare a dobanzilor."Au fost mai multe initiative, dar consider ca nu sunt benefice pentru ca vorbim de o piata concurentiala cerere - oferta.Trebuie sa existe o legislatie foarte bine pusa la punct privind protectia consumatorilor, privind informarea lui legat de toate produsele din piata, sa poata compara si sa decida ce i se potriveste cel mai bine.In legislatia nationala si europeana exista stipulate aceste drepturi ale consumatorilor de produse financiare, dar ele trebuie promovate mai bine si sanctionate prompt daca sunt incalcate. Este nevoie de educatia financiara a consumatorului", a mai aratat Irina Chitu, la Digi 24.Studiul amintit a scos la iveala ambiguitatea sau ascunderea unor costuri, indreptarea consumatorilor catre produse de creditare cu un cost mai ridicat. Au fost identificate elemente de dezinformare si de publicitate inselatoare.Totodata, mai arata Digi 24, studiul da exemplu doua banci din Romania care promovau acordarea de credite de consum cu dobanda de 8%, fara a informa consumatorul ca daca nu indeplinea anumite conditii noua rata de dobanda era de aproximativ 14%.Mai puteti citi:Cele doua cuvinte cu care Elon Musk a saracit milioane de mici investitoriDe ce legumele si fructele din supermarket nu se strica niciodata. Semnificatia codului misterios de pe autocolantDecizia surprinzatoare luata de o instanta din Spania dupa ce o romanca a fost ucisa. "Daca era omorat un spaniol, ar fi fost diferit"O noua tragedie in fotbal. Un jucator al Atalantei a murit la doar 21 de aniStabilirea unui medic afgan in Romania, refuzata pentru ca "a initia ...citeste mai departe despre " Un roman a platit pentru un credit de 180 de euro dobanda de peste 30.000%. Banii au fost imprumutati pentru 30 de zile " pe Ziare.com