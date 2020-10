Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, cum sa folosesti online bankingul in avantajul tau.In general, aceste tranzactii sunt gratuite si se realizeaza instant, fara a fi nevoie sa treci pe la ghiseul bancar, mai ales in conditiile speciale in care functionam cu totii in aceasta perioada de pandemie.La ce poti folosi, in general, online banking-ul:* Verificarea, in orice moment, a balantei de cont;* Plata facturilor si transferul de bani catre alte conturi;* Verificarea creditelor, a economiilor si a altor produse pe care le folosesti;* Verificarea extraselor de cont;* Realizarea de standing orders;* Realizarea de investitii, daca ai conturile legate intre ele.Platile tale vor fi efectuate intre conturile deschise la aceeasi institutie bancara si procesate aproape imediat, banii ajungand, in cateva secunde sau minute, dintr-un contin altul.Mai mult, optiunea de precompletare a campurilor cu informatii este una foarte utila si salvatoare de timp. Astfel, singurele informatii ramase de completat sunt suma si detaliile privind transferul.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Cum sa ai banca ta "la purtator" si cat te costa un astfel de serviciu " pe Ziare.com