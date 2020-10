Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti calculezi singur FICO Score.Daca ai un scor de peste 670, atunci ai sanse foarte mari sa mai primesti un credit, si inca la o dobanda destul de buna. Daca, in schimb, esti sub acest scor, atunci sunt slabe sanse sa mai accesezi un credit bancar.Astfel, gasesti pe My FICO un calculator care iti face o estimare a scorului pe care l-ai putea inregistra pentru un credit. De fapt, acesta este un chestionar de zece intrebari in baza carora ti se calculeaza scorul.Pentru a-ti face o idee despre lucrurile de care tine cont estimarea pe care o primesti, FICO Score ia in calcul, diferit, fiecare categorie de intrebari. Astfel, istoricul platilor cantareste 35% din scor, conturile detinute - 30%, durata istoricului de creditare - 15%, creditele noi - 10%, diversitatea creditelor - 10%.Revenind la cele zece intrebari, trebuie sa raspunzi cat mai sincer pentru a-ti iesi un scor cat mai aproape de adevar. Vei fi intrebat de carduri de credite, de perioada in care le-ai detinut, daca mai ai alte credite, cate credite ai avut pana acum, cand ai accesat ultima oara un alt credit, cate credite gestionezi in prezent, daca ai avut intarzieri la rate si alte astfel de intrebari, pentru ca, la final, sa iti rezulte FICO Score.Daca ai un scor intre 800 si 850, atunci calificativul tau este Exceptional, intre 740 si 799 este Foarte Bun, intre 670 si 739 este Bun, intre 580 si 669 este Corect, intre 300 si 579 este Slab. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " Cum iti calculezi singur FICO Score. Elementul care te ajuta in relatia cu banca " pe Ziare.com