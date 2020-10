Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, cu ce documente trebuie sa te prezinti la banca intr-o astfel de situatie.Dupa ce ati ajuns la un consens in privinta a ceea ce urmeaza sa se intample cu creditul, primul act de care vei avea nevoie va fi cererea de restructurare.In cazul in care ai fost concediat, ti-a fost taiat salariul sau dintr-un alt motiv care nu iti poate fi imputat, va trebui sa aduci bancii acte in acest sens. Astfel, iti trebuie documente care sa ateste situatia aparuta si vei avea nevoie, dupa caz, de o decizie de incetare a contractului de munca, de o decizie de diminuare a veniturilor sau, daca ai suferit vreun incident de natura medicala, atunci aduci documentele medicale.Chiar daca se intelege de la sine, vei avea nevoie si de un act de identitate si de acte prin care iti dai acordul pentru ca banca sa consulte anumite baze de date. In cazul in care este vorba despre un credit cu ipoteca sau despre unul imobiliar, atunci vei avea nevoie si de documente justificative cu privire la garantiile creditelor.In plus, restructurarea creditului se va face prin semnarea unui act aditional la contractul de credit si la cel de ipoteca, in cazul in care este vorba despre asa ceva.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Cu ce acte demonstrezi bancii ca ai nevoie de restructurarea creditului " pe Ziare.com