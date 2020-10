Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, care este diferenta intre un credit imobiliar si unul ipotecar.In cazul creditului ipotecar, acesta este destinat achizitiei sau construirii unei locuinte, dar garantia care va fi folosita pentru credit este chiar locuinta construita sau achizitionata.Acesta vine cu cel mai mic avans de care ai nevoie, daca includem aici si programul Noua Casa, adica acel avans de 5%, in situatia in care este vorba despre o locuinta veche cu o valoare de pana la 70.000 de euro.Cele mai intalnite credite ipotecare au acum un avans de cel putin 15%, iar la bancile mai restrictive avansul minim poate ajunge la 25%.In schimb, la creditul imobiliar, nu este necesar ca imobilul achizitionat prin intermediul creditului sa garanteze creditul respectiv. Aici pot fi utilizate alte ipoteci imobiliare, care nu fac obiectul finantarii.Aceasta este marea diferenta intre cele doua credite, restul conditiilor fiind aproape similare. Ar mai putea exista diferente de costuri la accesarea creditului, dar si diferente in privinta dobanzii, la cele imobiliare, pe alocuri acestea fiind ceva mai mari. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaAi o suma de bani: ii economisesti sau rambursezi creditul. Care este varianta cea mai avantajoasa?Metoda sigura sa economisesti banii, folosindu-te de un serviciu extrem de simpluDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " Creditul imobiliar versus creditul ipotecar. Care este mai avantajos " pe Ziare.com