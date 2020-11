Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, ce credit ipotecar iti permiti cu un salariu mic si ce apartament iti poti cumpara.Astfel ca, in exemplul nostru vom face abstractie de avansul minim necesar, cel de 15 sau de 25% din valoarea imprumutului.In cazul in care salariul mediu este de 3.300 de lei, atunci te incadrezi la o rata de maximum 1.320 de lei. Corespondent unei astfel de rate, este un credit de 53.000 de euro, adica undeva la 250.000 de lei. Pentru un credit la Noua Casa, atunci va trebui sa ai un avans de 12.500 de lei.Din pacate, la o astfel de valoare, in marile orase iti poti permite fie o garsoniera de 40 de mp sau un apartament cu doua camere undeva in zonele limitrofe.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Bugetul celor trei coloane sau cum sa economisesti cand crezi ca nu ai baniTrei cele mai frecvente greseli pe care le poti face cu privire la pensionareDe ce este bine sa investesti bani pe bursa cand e criza ...citeste mai departe despre " Ce credit ipotecar iti permiti dintr-un salariu mediu pe economie " pe Ziare.com