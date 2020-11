Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum trebuie sa arate un contract legal.Dupa acest moment, Directivele Europene au trasat o serie de reguli pe care trebuie sa le respecte fiecare banca ce activeaza pe teritoriul UE, si, prin urmare, si in Romania. Asa au aparut reglementarile conform carora, contractele de creditare trebuie sa fie redactate vizibil si foarte usor de citit.In aceste conditii, contractul trebuie sa fie scris in font Times New Roman care sa aiba o marime minima de 12. Mai mult, contractul trebuie sa fie scris pe un suport durabil precum hartia, iar daca aceasta este de culoare alba, scrisul trebuie sa contrasteze, adica sa fie negru.Contractul pe care ti-l pune in fata banca va trebui sa aiba informatii usor de inteles, in limba nationala, si cel mai important, sa fie complete.Cum spuneam si in materialele anterioare, dupa ce ai analizat contractul, il poti "ingheta" pentru 14 zile si poti merge sa analizezi alte oferte.De asemenea, intr-un alt material iti vorbeam vorbeam despre drepturile pe care le ai, astfel ca, este imperios necesar, sa ceri o copie a contractului pentru a-i studia atent toate clauzele.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cati bani vei strange pentru facultatea copilului daca economisesti de cand se nasteDe ce e bine sa-ti anunti banca atunci cand pleci in vacantaSfatul expertilor: cum sa investesti inteligent la bursa ...citeste mai departe despre " Cum trebuie sa arate un contract de creditare legal " pe Ziare.com