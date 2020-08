Cele trei riscuri majore de care trebuie sa te feresti atunci cand semnezi un contract de credit

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, care sunt riscurile pe care le-ai putea intampina pe parcursul derularii unui contract de acest tip.Primul risc de care trebuie sa tii cont este cel de diminuare sau de pierdere a veniturilor lunare, din diferite motive. Acest risc creste proportional cu durata pe care ai creditul. Asa ca tine cont de el.Istoria ne-a invatat ca evenimentele macroeconomice sunt cele care ne influenteaza cel mai mult joburile. Criza din 2008 a fost una economica, criza din 2020 este una sanitara, care risca sa se transforme intr-una economica.Daca treci cu bine peste acest hop si veniturile iti raman aceleasi, trebuie sa tii cont, mai ales daca esti tanar, ca in familie mai poate sa apara un membru si, atunci, ti-ar putea creste si cheltuielile.Riscul cursului de schimb este si el unul destul de important si am mai vorbit despre el in cadrul acestei rubrici. Dar, chiar daca rata ta in euro ramane la fel, economistii estimeaza ca, anul viitor, cu greu BNR va reusi sa mai mentina cursul valutar sub 5 lei/euro, mai ales daca scena politica se va "juca" cu masuri populiste.Tot din panoplia riscurilor este si cel al ratei de dobanda. Creditele cu dobanda variabila au acest risc, iar majorarea indicelui de dobanda va duce la o crestere a ratei. In general, acesta nu variaza foarte mult, exceptie este atunci cand exista o criza economica.Rubrica "Educatie Financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul de credit versus cardul de debit. Lucruri esentiale pe care trebuie sa le stii atunci cand le folosestiCum iti calculezi singur cea mai buna varianta de rata de credit pe care sa ti-o permiti cu siguranta Credit imobiliar in euro versus credit imobiliar in lei. Criteriul esential de care trebuie sa tinem contDrepturi pe care nu stiai ca le ai in cazul unui credit bancar. Cum te poti retrage din contractul de credit fara a invoca niciun motiv ...citeste mai departe despre " Cele trei riscuri majore de care trebuie sa te feresti atunci cand semnezi un contract de credit " pe Ziare.com