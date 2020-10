Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, cu ce costuri vine un credit de nevoi personale cu ipoteca.Avantajul acestui credit este ca are dobanzi mai mici decat un credit de nevoi personale fara ipoteca, asa ca, daca esti sigur ca vei putea plati ratele la suma mare pe care o imprumuti, atunci poti apela la el.In plus, poti folosi drept ipoteca constituita in favoarea bancii un imobil (sau mai multe) care se afla in proprietatea ta sau a unor terti.Dezavantajele acestui credit tin de costurile suplimentare cu care vine. Iar, in general, acestea sunt costuri corespondente pentru polita de asigurare pentru imobilul cu care garantezi (cateva sute de lei pe an), taxa de inregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara (65,7 lei), taxe si onorarii notariale (aici costurile difera in functie de taxele si onorariile practicate de catre Notarii Publici care autentifica contractul de ipoteca) si costul raportului de evaluare al imobilului adus in garantie.Acest ultim cost il vei achita inainte de acordarea creditului. Costul stabilit si perceput de catre evaluatorii de imobile variaza intre 400 si 1.500 de lei, in functie de imobilul pe care-l evaluezi pentru a garanta creditul.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Ce trebuie sa stii despre creditul de nevoi personale cu ipoteca si cu ce costuri vine " pe Ziare.com