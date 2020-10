Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", ce sa iei in calcul pentru raportul datorie/venit net.In aceasta ecuatie nu sunt incluse cheltuielile tale lunare cu utilitatile, mancarea, taxele, abonamentele sau alte astfel de obligatii financiare. In schimb, vei include aici doar datoriile precum chiria sau rata la casa, pensia alimentara, diferite credite, carduri de credite si alte astfel de datorii.Creditorii folosesc raportul datorie/venit net pentru a se asigura ca au posibilitatea sa gestionezi platile in fiecare luna si ca poti returna in siguranta banii pe care i-ai imprumutat.Acestia iti calculeaza raportul datorie/venit net pentru a determina riscul asociat tie cu privira la o noua plata lunara la care te "inhami". O rata scazuta a datoriei pe venitul net arata un echilibru financiar bun. Dar despre cum calculam raportul datorie/venit net vom discuta in episodul de marti, 13 octombrie, al rubricii "Profu' de bani".Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Ce este raportul datorie/venit net si de ce conteaza acesta daca vrei sa faci un credit bancar " pe Ziare.com