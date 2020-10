Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum de ajuta acest instrument de masurare a "credibilitatii bancare".In functie de FICO Score, o banca poate decide daca iti da un credit sau nu, astfel ca acesta va trebui sa fie cat mai mare pentru a avea sanse sa iei un credit sau sa iei un credit la o dobanda mai buna.FICO Score al Biroului de Credit este furnizat bancilor ca parte a Raportului de Credit.Cand li se solicita acordarea unui credit, unele banci pot folosi FICO Score de la Biroul de Credit pentru a evalua capacitatea de rambursare a creditului. Bancile care il folosesc informeaza persoanele vizate in acest sens.Fiecare creditor care utilizeaza FICO Score stabileste, in functie de normele proprii de creditare, o limita valorica minima a FICO Score de la Biroul de Credit, in vederea acordarii creditului.Daca raportul te vizeaza, ai posibilitatea de a solicita bancii, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de acesta in analiza cererii de credit.Acest Raport de Credit va contine pana la patru motive care au determinat scaderea Scorului respectiv, fata de valoarea maxima.FICO Score tine cont de urmatoarele lucruri, atunci cand aplici:* Istoricul de plata al ratelor;* Gradul actual de indatorare;* Tipurile de credite utilizate;* Durata istoricului creditelor;* Creditele noi.In materialul urmator din cadrul acestei rubrici vom discuta despre cum sa iti calculezi singur FICO Score pentru a-ti evalua sansele de a lua un credit. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " Ce este FICO Score si cum te afecteaza la accesarea unui credit " pe Ziare.com