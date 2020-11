Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, la ce sa fii atent cand cumperi produse cu dobanda zero.Ai dobanda zero doar in anumite magazine partenere cu banca si la anumite produse, asa ca nu iti lua avant la shopping daca nu stii in ce te bagi.Pentru a beneficia de dobanda zero, va trebui sa achiti toata rata la care te-ai obligat in magazin, nu doar acel minimum necesar. Considera ca, la ce iti cere banca minimum necesar de plata lunar, trebuie sa adaugi si ratele cu dobanda zero. Asta ca sa fii sigur!Cum spuneam si in alte materiale, daca nu iti achiti aceste obligatii financiare, risti sa ai o dobanda penalizatoare usturatoare de-a dreptul. Mai mult, dobanzile cardurilor de credite ajung sa fie si de doua-trei ori mai mari decat cele date la un credit de nevoi personale.Sa nu crezi ca dobanda zero ti se aplica la retragerile de numerar. Din contra, acolo incepe calculul dobanzii inca de cand ai pus mana pe bani, si ai si comision de retragere mai mare decat la un card de debit.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Bugetul celor trei coloane sau cum sa economisesti cand crezi ca nu ai baniTrei cele mai frecvente greseli pe care le poti face cu privire la pensionareDe ce este bine sa investesti bani pe bursa cand e criza ...citeste mai departe despre " Cardurile de credit cu dobanda zero: E zero doar daca esti destept " pe Ziare.com