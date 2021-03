Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti calculezi suma maxima pe care o poti imprumuta.Astfel ca, daca nu sunteti familiarizati cu calculatoarele online pentru credite, atunci va trebui sa urmati o regula simpla pentru a va da seama cam cati bani puteti accesa printr-un credit de nevoi personale.Spre exemplu, sa spunem ca veniturile voastre sunt de 3.000 de lei, net. Inmultiti aceasta suma cu 20, si veti obtine o suma maximala, bruta, daca-i putem spune asa, pe care ati putea sa o accesati. Deci in cazul nostru, ar fi vorba de 3.000 lei x 20, adica undeva la vreo 60.000 de lei.Dar, din acesti bani va trebui sa mai scadeti undeva la circa 25-30% pentru ca banca ia in calcul si cheltuielile de subzistenta si alte cheltuieli pe care le aveti, si bineinteles mai conteaza si la ce dobanda accesati creditul.Astfel, sa spunem ca, pentru un credit de nevoi personale cu o dobanda de 7%, suma pe care ati putea sa o accesati, la venituri de 3.000 de lei, ar fi undeva la cel mult 40.000 de lei, pe o perioada de 5 ani.Asta inseamna ca, veti avea un grad de indatorare de 40%, adica maximumul admis pe BNR CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cardurile de criptomonede, valuta virtuala buna in toata lumeaCe bunuri nu pot fi executate silitCreditul de pandemie - banca nici nu trebuie sa te vada la fataCum trimiti bani rudelor si prietenilor de la ATM ...citeste mai departe despre " Cum iti calculezi creditul maxim pe care-l poti lua in functie de salariul net " pe Ziare.com