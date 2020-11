Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum te afecteaza amanarea ratelor.Problema este ca acest serviciu se plateste, nefiind o facilitate de care sa te bucuri gratuit. Astfel ca, desi guvernul mai pregateste o noua amanare a ratelor, ar trebui sa te gandesti de doua ori daca e bine sa (mai) apelezi la ea. Nu faci decat sa iti maresti viitoarele rate, atunci cand va trebui sa platesti din nou.Cu titlu de exemplu:Pentru un credit ipotecar, la care mai ai de platit pana in vreo 25 de ani, sa spunem, si la care aveai o rata de 1.800 de lei, pe care ai amanat-o 9 luni, acum poate ti se va prelungi din nou perioada de creditare, iar rata ta va ajunge undeva la aproape 1.950 de lei.In cazul unui credit de nevoi personale, la care rata era de 800 de lei, si mai aveai de platit undeva la 3-4 ani, dupa o amanare de 9 luni, rata va creste la 870 de lei si poate se va prelungi si perioada creditului.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cati bani vei strange pentru facultatea copilului daca economisesti de cand se nasteDe ce e bine sa-ti anunti banca atunci cand pleci in vacantaSfatul expertilor: cum sa investesti inteligent la bursa ...citeste mai departe despre " Amanarea ratelor, salvare sau dulce capcana? " pe Ziare.com