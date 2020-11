Ai datorii si nu te mai simti in siguranta? KRUK te ajuta sa iesi din colaps, fara efort!

Partea buna este ca astfel de solutii exista. Da, exista, fiind chiar si la indemana celor care primesc instiintari ca se afla in baza de date a unor firme care se ocupa de colectarea creantelor, asa cum este KRUK Romania.Multi dintre cei care se intreaba " ce este KRUK " iau in calcul ca ar fi o banca. Gresit!KRUK este o companie, cu un istoric international semnificativ in managementul creantelor si este prezenta de peste 13 ani pe piata de profil din Romania.In ce consta concret activitatea KRUK? Aceasta este o alta intrebare importanta si de interes pentru multe persoane cu datorii. De altfel, raspunsul la aceasta intrebare completeaza ceea ce orice persoana care ajunge in baza de date a firmei, ar trebui sa cunoasca.KRUK recupereaza datorii pe care le au persoanele fizice si juridice la banci sau alte institutii financiare si la corporatii mari - in principiu, poate fi vorba despre companii de leasing, furnizori de telefonie fixa, mobila si/sau televiziune prin cablu, de platforme digitale, de utilitati, insa si la companiile care produc bunuri de larg consum.In baza de date a companiei, ajung atat persoane fizice, cat si companii care au datorii. Clientii KRUK sunt fie persoane, fie entitati juridice care nu au mai reusit sa-si plateasca ratele pentru imprumuturi sau nu au reusit sa plateasca facturile pentru diverse servicii sau produse de care au beneficiat.In momentul in care ajung sa fie instiintati ca de recuperarea datoriilor se va ocupa o terta firma, multi ajung sa se teama de consecinte. Aceasta teama nu se justifica in cazul KRUK. Toti reprezentantii companiei sunt empatici cu clientii si au o abordare prietenoasa pentru fiecare problema in parte.In primul rand, printr-o comunicare deschisa, compania construieste relatii pozitive cu clientii sai si ii ajuta sa isi recapete credibilitatea financiara. Cum de este posibil? Reprezentantii companiei le propun clientilor un Angajament de plata. Este vorba despre un document in care se stipuleaza suma de bani pe care clientii considera ca o pot plati lunar, pentru achitarea ratei. Prin urmare, fiecare persoana cu datorii de rambursat isi va stabili rata lunara, in functie de veniturile pe care le obtine.In aceeasi idee de a-si ajuta clientii, pe langa faptul ca firma respecta normele sociale si prevederile legale de rambursare a datoriilor, clientilor li s-a pus la dispozitie platforma online e-KRUK , pe care sa isi poata plati ratele in orice zi din saptamana doresc si la orice ora. Platforma web este intuitiva, putand fi utilizata usor, chiar si de catre persoane care nu stapanesc perfect modalitatile de a naviga pe Internet.