De ce se îngrămădesc românii acum să-și facă credite. „Tendințele s-au schimbat mult în ultimul an”

Dobânzile au scăzut ușor în ultimele luni, la fel și ratele celor care avea dobânzi variabile. Deși sumele nu sunt considerabile le-au deschis românilor apetitul pentru credite.

Una dintre cele mai mari companii de brokeraj bancar din România a intermediat în 3 luni credite ipotecare în valoare de 61,5 milioane de lei. Reprezentanții companiei spun că a crescut numărul clienților, nu doar pentru credite ipotecare, ci și pentru nevoi personale.

„Primul trimestru al anului aduce schimbări în tendințele de piață: tot mai mulți români accesează creditele de nevoi personale, în timp ce interesul pentru programul „Noua Casă” și al creditelor pentru persoane juridice a scăzut vertiginos. Creditele ipotecare rămân, însă, vedetele sezonului.

În perioada ianuarie-martie 2024, AVBS a intermediat credite ipotecare în valoare de peste 61,5 milioane de lei, față de 54,1 milioane de lei, cât au intermediat în aceeași perioadă a anului trecut. Prin programul „Noua Casă”, în schimb, au fost intermediate credite în valoare de 511,602 lei, în scădere cu 2,7 milioane de lei mai puțin față de aceeași perioadă din 2023, când valoarea lor a fost de 3,230,957 de lei”, se arată într-un comunicat de presă.

„Tendințele în materie de credite s-au schimbat mult în ultimul an. Deși vedeta este tot creditul ipotecar, interesul pentru programul „Noua casă” a scăzut. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că românii au înțeles că există variante mai bune în momentul de față, mai precis varianta creditului cu dobândă fixă. Programul „Noua casă” are dobândă variabilă, iar românii sunt într-un context economic în care au nevoie de predictibilitate când vine vorba de finanțele lor. O altă tendință pe care am observat-o a fost interesul crescut pentru nevoi personale și carduri de credit”, a declarat Valentin Anghel, CEO al companiei.

Ads

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,05% pe an, de la 6,06% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.

La începutul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,07% pe an, de la 6,08% vineri, 8%, iar ROBOR la 12 luni a rămas la valoarea de 6,08%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,90% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2023, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,97%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

...citeste mai departe despre "De ce se îngrămădesc românii acum să-și facă credite. „Tendințele s-au schimbat mult în ultimul an”" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro