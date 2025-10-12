Inflația bubuie, salariile scad. Este sau nu bine să ne facem credite sau refinanțări la credite în perioada aceasta?

Inflația din România a urcat la 9,9% în august, mult peste media zonei euro (2%), iar majorările la produse nealimentare și servicii au împins indicele peste prognoze. BNR avertizează că vârful ar urma să fie atins în septembrie.

Totodată, câștigul salarial mediu în iulie 2025 a scăzut ușor: netul a fost 5.517 lei (-22 lei, -0,4% față de iunie), iar brutul 9.201 lei (-45 lei, -0,5%).

Profesorul de Finanțe comportamentale, Adrian Mitroi, a explicat pentru Ziare.com în ce măsură e bine sau nu să luăm un credit sau să realizăm o refinanțare în aceste vremuri tulburi.

În ceea ce privește refinanțările, profesorul a declarat că nu le-ar recomanda în cazul creditelor pe termen lung.

„Deci, în primul rând, refinanțarea este o decizie financiară oportunistă, pe care cea mai mare parte a investitorilor o recomandă. Eu nu o recomand, pentru că, având în vedere că ai un credit pe termen lung (nu vorbesc de creditele pe termen scurt), într-o economie liberă, cum suntem noi, situația poate fi într-o perioadă favorabilă și în alta nefavorabilă”, a precizat acesta.

Cu toate acestea, în cazul celor nehotărâți dacă să își ia un credit uitându-se la situația economică a țării, profesorul le recomandă să aibă o altă busolă.

„Cea mai importantă decizie este cea de a lua credit acum sau nu. Da, îți recomand să-l iei și să nu faci un pariu pe macroeconomie, pentru că, dacă va fi mai bine peste un an de zile, ceea ce vei vrea să cumperi va fi mai scump.

De aceea, recomandarea zero din cursul de finanțe personale este exact asta: să nu faci pariu pe extern, ci doar pe intern — pe tine și pe capacitatea ta de a avea, de exemplu, și peste cinci ani un job cu capacitate de rambursare”, a explicat Adrian Mitroi.

Profesorul de Finanțe comportamentale a oferit și definiția unui job bun pentru a putea avea un credit.

„Un job bun este acela care îți asigură suficientă stabilitate ca să poți să-ți iei un credit imobiliar, ipotecar și așa mai departe. Dacă jobul tău este suficient de rezistent la mișcările tectonice care vor veni în urma introducerii inteligenței artificiale pe toate palierele, acela este jobul”, a conchis acesta.

Cum au explodat dobânzile la creditele de nevoi personale în vara lui 2025

O analiză Ziare.com arată că doar câteva bănci mari mai oferă credite de nevoi personale cu dobânzi sub 8%, ING și BCR având cele mai accesibile oferte.

Previziunile de relaxare a politicii monetare din 2025 nu s-au confirmat: alegerile, schimbările guvernamentale și presiunile externe au complicat traiectoria ratelor.

ROBOR la 3 luni a urcat de la 5,55% în toamnă până la 7,1% în iunie 2025, plasându-se la 6,6% la 7 august, iar BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5% în condiții de lichiditate strânsă.

Ca efect, dobânda medie la creditele în sold a crescut la 8,58% (nivel maxim de la sfârșitul verii trecute).

Consumatorii individuali nu sunt cruțați de scumpiri, ținând cont că creditele de consum au ajuns să aibă o rată medie efectivă anuală (DAE) de 10,32% în iunie, în creștere cu 30 de puncte de bază față de aprilie.

Deși dobânzile la creditele ipotecare par a fi mai stabile (7,58% în medie), marja reală de dobândă, adică diferența dintre rata dobânzii și inflație, s-a erodat și în acest segment.

