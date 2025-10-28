Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:23
Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă
Card bancar Foto: Pexels

Un proiect de lege care transpune o directivă europeană pregătit de Ministerul Economiei ar putea proteja mai bine românii care au credite de nevoi personale.

În primul rând, schimbarea legislativă le va da clienților dreptul să renunțe la împrumut în 14 zile ori să îl ramburseze mai devreme, fără costuri ascunse. În plus, băncile vor fi obligate să se asigure că împrumuturile sunt adaptate situației financiare a fiecăruia, pentru a preveni supra-îndatorarea, potrivit ȘtirileProTV.

„La fel ai și protecție în cazul în care întâmpini dificultăți financiare, de exemplu, nu mai poți să plătești rata. Banca trebuie să vină să îți recomande consiliere financiară și să nu recurgă imediat la executare silită sau să vândă creditul imediat. Chiar și în cazul în care creditul este vândut tu trebuie să fii notificat, adică trebuie să știi că banca ti-a vândut creditul, iar condițiile creditului nu trebuie să se schimbe, nu ai alte comisioane, nu trebuie să plătești nimic altceva în plus” a declarat Andreea Costescu, analist financiar.

Românii vor putea să-și achite creditul mai devreme, fără costuri ascunse, iar banca va trebui să reducă dobânzile și comisioanele aferente perioadei rămase. De exemplu, la un credit de 50.000 de lei, dacă titularul rambursează anticipat o parte din sumă, comisionul este specificat în contract - de regulă 1%, transmite sursa citată.

Și reclamele care promovează împrumuturile ușor de obținut sau care încurajează supraîndatorarea vor fi interzise.

