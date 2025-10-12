Mii de români și-au redus creditele sau au obținut condiții mai avantajoase după negocieri cu băncile. Care este instituția care mediază aceste situații

Mii de romani și-au redus creditele FOTO Pixabay

Mii de români și-au redus datoriile sau au obținut condiții mai avantajoase la credite fără să ajungă în instanță. Prin negocieri intermediate de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare, beneficiile obținute de consumatori au depășit 15 milioane de euro, iar timpul de rezolvare a disputelor s-a redus semnificativ în ultimii ani.

Peste 4.800 de români au negociat și au rezolvat amiabil conflictele cu instituțiile de credit din 2016 până în prezent. Alți 2.600 de consumatori s-au înțeles direct cu băncile și IFN-urile, în spețe mai simple, după ce au trimis o cerere către CSALB. Anul acesta 97% dintre negocieri s-au încheiat cu împăcarea părților, arată Ziarul Financiar.

Media beneficiilor pentru fiecare dosar este de 3.700 de euro după ce părțile au negociat și au acceptat soluția propusă de conciliatori. Timpul mediu de soluționare a fost de 35 de zile (calculat pentru toți anii de activitate), de când cererea a fost acceptată de bancă și până la acceptarea soluției conciliatorului. În 2024 timpul mediu a fost de 15 zile.

Înființarea CSALB a dus la reducerea numărului de procese dintre consumatori și bănci de la peste 40.000, la aproximativ 12.000. Peste 90% din cereri au vizat renegocierea condițiilor contractuale: reducerea dobânzii, diminuarea sau ștergerea unor comisioane, reducerea parțială a soldului, amânări la plata ratelor, trecerea de la ROBOR la IRCC, diminuarea ratelor pentru persoane afectate direct sau indirect de COVID, repunerea în graficul de rambursare (pentru cei aflați în executare silită), refinanțarea creditului și trecerea la dobândă fixă, renunțarea la proces, fraudele pe canale bancare etc. CSALB a fost înființat în martie 2016 prin Ordonanța Guvernului 38/2015.

