Indicele ROBOR, în scădere. La ce valori se situează costul dobânzilor variabile față de începutul anului

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:57
214 citiri
Indicele ROBOR, în scădere. La ce valori se situează costul dobânzilor variabile față de începutul anului
ROBOR a scăzut pe data de 26 septembrie la cota de 6,52% pe an, de la 6,54%, la ședința precedentă. FOTO Canva Pro

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut pe data de 26 septembrie la cota de 6,52% pe an, de la 6,54% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Nivelul ROBOR este încă peste cifra cu care a început 2025, și anume 5,92% pe an. Cât despre indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,67% pe an, de la 6,68%, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,85%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

...citeste mai departe despre "Indicele ROBOR, în scădere. La ce valori se situează costul dobânzilor variabile față de începutul anului" pe Ziare.com

#credite, #credite banci, #indice Robor crescut, #indice ROBOR 3 luni, #indice ROBOR 6 luni, #ircc, #imprumuturi banci , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”