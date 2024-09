Cum rezolva romanii problemele cu cash flow-ul personal?

Ca si persoanele juridice, si persoanele fizice inregistreaza venituri si cheltuieli. Orice persoana, fie ea fizica ori juridica, primeste anumite sume de bani obtinute in urma activitatii sau in urma unor alti factori, si face anumite cheltuieli prin care sa se intretina, sa deruleze activitati si sa evolueze in timp. In tot acest proces, anumite sume de bani se ruleaza.

Cash flow-ul ofera informatii referitoare la actiunile financiare inregistrate de o persoana, ajuta la planificarea urmatoarelor actiuni si decizii cu impact financiar si reprezinta un punct de analiza pe care orice persoana, fizica ori juridica, trebuie sa o intreprinda periodic.

Managementul legat de cash flow personal facut in mod responsabil implica analiza separata a fiecarei surse de venit, stabilirea costurilor fixe, cuantificarea celorlalte costuri, luarea in calcul a taxelor si, foarte important, economisirea.

Dar cand cash flow-ul arata situatii nefavorabile, ce este de facut?

Aceasta intrebare are parte de alte raspunsuri in ceea ce priveste persoanele fizice fata de raspunsurile oferite companiilor. Problemele de cash-flow personal impiedica persoanele fizice sa progreseze, sa investeasca si sa isi ridice nivelul de trai. Cand la un moment dat, cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, cash flow-ul este negativ si acea persoana nu mai are posibilitati de noi cheltuieli sau de investitii care pe termen mediu si lung sa aduca noi venituri sau care sa ajute la imbunatatirea nivelului de trai.

Asadar, au fost batatorite cateva cai de rezolvare a acestor probleme de cash flow, fiecare referindu-se la o abordare diferita si fiecare avand efecte diferite:

- Imprumutul de sume mici pe perioada scurta, precum un credit rapid realizat la un IFN, care sa reprezinte plasa de siguranta in cazul unor situatii exceptionale si neprevazute, care pot anula in luna respectiva cele doua planuri de mai sus. Creditele rapide pot sa ofere mijloacele financiare necesare pentru ca oportunitatile de achizitie sa fie fructificate (doar in sensul completarii unei sume stranse deja pentru acea achizitie). Totodata, urgentele medicale pot fi depasite fara sa aduca vreun dezechilibru in cash flow

- Impartirea in doua a veniturilor din punct de vedere al mediului in care exista, digital sau fizic, mai precis pastrarea unei sume de bani pe card si transformarea celeilalte parti in cash; sau viceversa. Astfel, tendintele de a cheltui fara masura vor fi aplanate in mod natural datorita restrictiilor impuse de modalitatea de plata: imposibilitati de a plati online sume mari pentru produse, servicii sau facturi, si dispunerea de sume mai mici in cash

- Impartirea in doua a perioadei de cheltuieli; daca veniturile se primesc lunar, o parte sa fie disponibila pana la jumatatea lunii, iar cealalta parte, in cea de-a doua parte a lunii respective. Deoarece tentatiile de a accesa si banii rezervati pentru partea a doua a lunii sa nu degenereze in actiuni nesabuite din punct de vedere financiar, "blocarea" banilor se poate face imprumutand o alta persoana fizica de incredere, care sa restituie suma integral la data stabilita de comun acord

- Plata in avans a facturilor de utilitati, dar fara a exagera astfel si a crea artificial dezechilibre la nivel de cash flow; plata in avans trebuie considerata o forma printre multele altele de preventie, care sa vizeze situatiile neprevazute in care o parte mai mare din venituri decat de obicei trebuie cheltuite in alt scop fata de plata facturilor. Cum utilizatile sunt vitale pentru mentinerea unui stil de viata adaptat prezentului, trebuie ca in orice conditii sa se poata realiza inclusiv plata facturilor de utilitati

- Gestionarea cu prudenta a veniturilor suplimentare care nu se inregistreaza cu periodicitate. Anumite bonusuri, prime, cadouri in bani, sume obtinute prin vanzari de bunuri proprii si alte castiguri care nu se realizeaza cu siguranta unui venit lunar se pot cheltui cu rapiditate fara sa ajute intr-un mod palpabil. Un mod cert prin care acele sume sa se cunoasca in adevaratul sens al cuvantului este sa fie consumate separat, dar sa intre in aceeasi logica a indepartarii problemelor de cash flow.

Este vorba de managementul banilor

Dupa cum se poate deduce din cele exprimate mai sus, cash flow-ul este un proces activ care masoara evolutii de la un moment sau altul. Managementul banilor depinde foarte mult de acesta, iar problemele de cash flow personal apar doar in cazuri de management defectuos. Orice persoana fizica primeste un venit, de orice natura, si suporta cheltuieli, de orice natura. Simpla contabilizare a acestora nu inseamna management financiar prin care sa se poata rezolva eventualele probleme de cash flow si prin care sa se adopte masuri preventive.

O buna abordare este intelegerea cat mai aprofundata a drumului banilor in viata fiecaruia: de unde vin banii, unde se duc, ce alegeri muta banii intr-o directie sau in alta. Este vorba de o evolutie continua, si fara sa se mearga pe aceste cai de rezolvare a problemelor de cash flow personal, si uneori fara sa se batatoreasca altele noi, increngatura financiara va avea efecte nefaste asupra persoanei respective.

Educatia financiara, de exersat pe tot parcursul vietii

Educatia financiara este deosebit de importanta si ea incepe sa se realizeze inca din scoala, ceea ce este o veste buna. Insa tot ea este un capitol din educatia adultilor, cea care respecta principiul de lifelong learning.

Problemele de cash flow apar de cele mai multe ori din cauze legate de faptul ca cei care le intampina nu acorda atentia cuvenita acestui capitol. Sa speram ca astfel de cazuri vor fi tot mai putine pe masura ce petrecem tot mai mult timp in era informatiei.

