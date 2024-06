Seful Raiffeisen: Creditele in lei nu se ieftinesc nici in 2013

Steven van Groningen, director general Raiffeisen Bank si presedinte al Consiliului Investitorilor Straini (CIS) a declarat ca nu considera posibila o ieftinire a creditelor in lei in urmatorul an, in contextul incertitudinilor din acest moment.

"Limitarea creditarii in valuta este o treaba buna la nivel sistemic. Este greu de imaginat pe termen scurt daca vor scadea dobanzile la creditele in lei. Trebuie sa vedem care va fi presiunea pe inflatie, rate de schimb. In atare conditii, nu ma astept la o ieftinire a creditului in lei. Avem un nivel de incertitudine foarte mare si cred ca cel putin in urmatorul an de zile nu ne putem astepta la o miscare semnificativa", a aratat Groningen, citat de Agerpres.

El a mai adaugat ca sistemul bancar romanesc urmeaza sa se consolideze in perioada urmatoare, aceasta fiind rezervata unui numar mic de banci universale, dar nu se poate vorbi despre un monopol.

"In Romania ne asteapta un proces de consolidare a sistemului bancar si nu cred ca putem vorbi despre un monopol, este usor de evitat. Nici nu avem nevoie de foarte multi jucatori pentru ca asta inseamna o lipsa de eficienta. Trebuie gasit un echilibru. Evident, avem cateva banci mari, dar cred ca viitorul este sa avem maxim 3-4 banci universale si probabil o mana de banci specializate", a afirmat seful CIS.

Pe de alta parte, Steven van Groningen a precizat ca pe termen scurt, programul "Prima casa" nu este cel mai profitabil produs bancar, iar continuarea acestuia depinde de decizia politica.

"Programul 'Prima casa' nu este cel mai profitabil produs pe termen lung, iar continuarea lui pentru anul 2013 reprezinta o decizie politica, nu a bancilor. Sunt anumite banci care doresc acest lucru, iar altele considera acest program mai putin important", a sustinut Groningen.

Ads