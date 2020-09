Principii Provident care stau la baza unui credit rapid acordat in mod responsabil

Insa, de obicei, acestia nu dispun de intreaga suma de care ai tu nevoie si pe care ti-ai putea permite sa o returnezi in timp. Deseori, chiar daca acele persoane detin banii respectivi, ti-i pot imprumuta pe o perioada prea scurta pentru posibilitatile tale de restituire.In ultima instanta, iei in considerare ideea de a contracta un credit rapid de ordin bancar. Dar, si in acest caz, de cele mai multe ori primesti un raspuns nefavorabil din partea bancilor. Numeroase formalitati, conditii greu de indeplinit, garanti sau garantii - toate acestea te descurajeaza sau te fac sa renunti intru totul. Insa planurile tale nu pot astepta la infinit, iar uneori problemele nerezolvate la momentul potrivit genereaza alte probleme!Astfel, ajungi sa recurgi la cea mai eficienta metoda disponibila la ora actuala: un credit rapid nebancar. Acordat de o IFN (institutie financiara nebancara), un astfel de imprumut poate fi contractat indeplinind conditii minime.Special creat pentru nevoile tale personale ori pentru situatii de urgenta, acesta consta intr-o suma de bani care ajunge de obicei pana la 20.000 Lei, foarte utila, ce poate fi accesata pe termen scurt sau mediu. Cu rate fixe lunare ori saptamanale, un astfel de credit rapid este solutia la care apeleaza mii de romani in prezent.Spre exemplu, Provident Financial Romania, existenta pe piata inca din anul 2006, a deservit pana in prezent peste 1 milion de clienti unici in Romania. Compania ofera posibilitatea accesarii unui credit rapid Standard de pana la 20.000 Lei, in maximum 48 de ore, cu doar doua acte (cartea de identitate si dovada unui venit fix minim de 300 Lei/luna). Punand la dispozitia romanilor inclusiv un serviciu optional si auxiliar de gestionare a imprumutului la domiciliu, Provident a devenit foarte populara in acest domeniu.La baza creditarii responsabile adoptate de aceasta institutie sta un mod de lucru bine organizat, care decurge prompt, alaturi de o serie de principii pe care compania le promoveaza:De foarte multe ori, reprezentantii de vanzari din cadrul Provident fac parte din comunitatile de clienti pe care ii deservesc. Astfel, acestia au cunostinte despre problemele si nevoile reale ale clientilor, compania reusind astfel sa raspunda cu exactitate si seriozitate cerintelor publicului sau.Provident, prin masurile de responsabilitate a creditarii pe care le intreprinde, isi propune sa acorde imprumuturi doar clientilor care pot restitui banii respectivi fara a intampina dificultati. Astfel, e lesne de inteles ca in urma unei evaluari responsabile, nu toate solicitarile pentru un credit rapid pot fi aprobate.Datorita nivelului ridicat de incredere si transparenta in relatia cu clientii, peste 70% dintre acestia au accesat si al doilea credit, iar aproape o treime dintre ei sunt deja la al cincilea imprumut Provident. Majoritatea dintre clienti aleg serviciul optional si auxiliar de gestionare la domiciliu a imprumutului.Mai multe detalii si conditiile de aplicare sunt disponibile pe site-ul companiei!