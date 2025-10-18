Temerile legate de credite ajung în Europa. Cu cât au scăzut acţiunile bancare

Pieţele bursiere europene au încheiat săptămâna în scădere accentuată, pe fondul temerilor tot mai mari privind calitatea creditelor şi stabilitatea sectorului bancar, transmite CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborât vineri cu 0,95%, toate principalele burse din regiune înregistrând pierderi, în timp ce indicele Stoxx Europe 600 Banks a închis sesiunea în scădere cu aproximativ 2,5%, după ce la mijlocul zilei pierderile depăşiseră 3%.

Declinul vine după vânzările masive de acţiuni bancare în Statele Unite, unde titlurile unor bănci regionale şi ale grupului de investiţii Jefferies s-au prăbuşit joi, alimentând temerile privind existenţa unor credite neperformante ascunse în portofoliile de pe Wall Street.

Falimentul a două companii din industria auto, Tricolor şi First Brands, a declanşat unda de şoc. Jefferies şi UBS sunt expuse la pierderi de 715 milioane, respectiv 500 milioane de dolari, în urma colapsului First Brands, care a scos la iveală o reţea complexă de datorii deţinute de numeroşi creditori şi fonduri de investiţii la nivel global.

Tot săptămâna aceasta, Zions Bancorporation a raportat o pierdere de 50 de milioane de dolari din două credite comerciale, iar Western Alliance a acuzat unul dintre debitori de fraudă, accentuând tensiunea în sectorul financiar.

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet a declarat pentru CNBC că ”prudenţa şi vigilenţa sunt esenţiale oriunde în lume” în faţa riscurilor privind calitatea creditelor.

”Nu dramatizez situaţia din SUA în acest moment, dar multe dintre deciziile recente ale administraţiei americane nu au fost încă digerate de pieţe, nici în privinţa inflaţiei, nici a încetinirii creşterii economice,” a spus Trichet, avertizând asupra riscului de stagflaţie generat de tarifele comerciale, deficitul bugetar şi politica de imigraţie a Washingtonului.

Scăderile de pe bursele europene reflectă temerile investitorilor că problemele de credit de peste Atlantic ar putea avea efecte de contagiune asupra sistemului bancar global, într-un moment în care economiile occidentale se confruntă deja cu dobânzi ridicate, încetinirea creditării şi presiuni inflaţioniste persistente.

