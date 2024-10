Bancile europene au o expunere de 13 miliarde euro pe Dubai

Expunerea bancilor europene pe datoria Dubaiului si pe companiile publice din emirat este estimata la aproximativ 13 miliarde euro, potrivit unei note publicate joi de banca elvetiana Credit Suisse, dupa solicitarea de catre emirat a unui moratoriu privind datoria, relateaza AFP, conform NewsIn.

Analistii Credit Suisse precizeaza ca expunerea bancilor europene pe Orientul Mijlociu nu depaseste 2% din angajamantele lor, iar expunerea pe Dubai este doar o parte a expunerii pe intreaga regiune.In ipoteza in care Dubaiul si entitatile publice sau controlate de stat ar fi in incapacitate de a-si onora 50% din datorie, factura pentru bancile europene ar fi de 5 miliarde de euro, ceea ce ar genera o crestere a provizioanelor pentru pierderi cu 5% in 2010, potrivit bancii elvetiene.Datoria totala a Dubaiului era estimata la 80 miliarde dolari in 2008, din care. Dubai World, firma care administreaza participatiile statului, are datorii de 59 miliarde dolari.Emiratul, lovit din plin de criza financiara, a anuntat miercuri ca vrea sa ceara creditorilor grupului Dubai World, cel mai mare si cel mai indatorat, ce controleaza grupul imobiliar Nakheel, sa amane cu sase luni plata datoriei ajunsa la scadenta.Totusi, analistii chestionati de Dow Jones Newswires estimeaza ca expunerea bancilor europene ar fi in realitate de circa 26 miliarde euro, dubla fata de nivelul calculat de Credit Suisse.

In nota sa, Credit Suisse enumera, printre institutiile financiare care ar avea expuneri pe Dubai, bancile britanice HSBC, RBS si Barclays, cele franceze BNP Paribas si Calyon (subsidiara a Credit Agricole), banca germana Deutsche Bank si cea elvetiana UBS.



Reprezentantii Calyon au precizat, pentru AFP, ca expunerea bancii pe Dubai este "scazuta" si ca ar consta in special in imprumuturi sindicalizate, acordate unei firme de mai multe banci. De asemenea, Credit Suisse a sustinut ca expunerea sa este "nesemnificativa", in timp ce UBS a refuzat sa faca vreun comentariu.

Grupul olandez ING a precizat, la randul sau, ca are o expunere "gestionabila" si ca nu are vreun motiv "sa-si modifice previziunile privind costul riscului" in legatura cu platile neachitate de clienti.

