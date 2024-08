Cum scapi mai repede de creditul ipotecar. Cele mai importante detalii care nu apar în sfaturile de pe internet

Suma totală a creditelor ipotecare pe care le-au luat românii este în continuă creștere, pe fondul unor prețuri din ce în ce mai mari ale locuințelor. În contextul în care oamenii sunt în continuare nevoiți să acceseze astfel de împrumuturi pentru a-și lua un apartament, Ziare.com prezintă variantele care există pe piață pentru a reduce cât mai mult suma finală pe care ajung să o plătească băncilor.

La un credit ipotecar pe o perioadă îndelungată, primele rate reprezintă în mare parte dobânda. Punând o proporție mai mare de dobândă la început, băncile își asigură propriul câștig, dar probabil niciunui consumator nu îi surâde ideea de a ajunge să plătească la final o sumă de mai bine de două ori mai mare decât a împrumutat. În ultimul timp, rețele de socializare sunt pline de recomandări pentru reducerea sumelor pe care oamenii ajung să le înapoieze, dar uneori acestea au lacune.

Printre cele mai cunoscute variante discutate în spațiul public se află și rambursarea anticipată a creditului – o variantă prin care cei care se împrumută plătesc sume în plus față de rata lunară. În același timp, o altă variantă discutată este de a face un credit ipotecar pe o perioadă mai mică. Mai jos, Ziare.com explică modul în care se compară același credit ipotecar pe o perioadă de 30 de ani pentru care consumatorul face plăți anticipate cu același credit, dar pe o perioadă înjumătățită.

Exemplu de credit ipotecar cu rambursare anticipată

La un credit ipotecar contractat pentru cumpărarea unui apartament la prețul de 70.000 de euro, o ofertă aleasă întâmplător de pe piață citează o dobândă fixă de 6,59% în primii cinci ani, cu rate egale. În această perioadă, după un avans de 15%, suma datorată rămâne aproximativ 297.900 de lei. În primii cinci ani, rata este de 1.900 de lei. Propriul calculator al băncii în cauză arată că un cumpărător ar restitui băncii 829.500 de lei, de aproape 2,8 ori mai mult decât suma împrumutată inițial.

Din prima rată de 1.900 de lei, doar 14% din bani se duc către stingerea principalului, peste 1.630 de lei reprezentând dobânda. Ponderea dobânzii în rată descrește pe măsură ce trece timpul. Totuși, la finalul perioadei de dobândă fixă, ultima rată de 1.900 de lei conține peste 80% dobândă.

La fel, prima rată după aplicarea dobânzii variabile – calculată la 8,95% pe an, dar care se poate schimba în funcție de indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) – este de 2.333 de lei, din care peste 89% reprezintă dobândă.

Deja este cunoscut sfatul ca acele persoane care iau un credit ipotecar să încerce să plătească în avans orice sumă. Acest lucru este posibil după o cerere adresată băncii sau prin bifarea unei opțiuni în aplicația instituției, în măsura în care ea există; cu alte cuvinte, nu este suficient ca un client să depoziteze o sumă mai mare decât rata, spune Irina Chițu, directoarea comparatorului bancar FinZoom.ro, pentru Panorama.

Odată ce o persoană ia decizia de rambursare anticipată, există două opțiuni garantate de normele în vigoare. OUG 52/2016 garantează dreptul celor care împrumută de a plăti în avans, menționând expres că băncile nu pot impune un prag minim pentru sume sau pentru un număr de rate. Această rambursare anticipată poate să scadă perioada creditului, păstrându-se aceeași rată, să diminueze rata, menținând perioada sau ambele. Totuși, această ultimă opțiune este mai rar întâlnită pe piață, sublinia Chițu pentru sursa citată.

Aici, varianta populară discutată în spațiul virtual este ca, în fiecare lună, consumatorul să adauge peste rata plătită valoarea principalului din luna următoare ca plată anticipată. Spre exemplu, în creditul ales mai sus, suma de plătit din prima lună ar fi 1.900, cât este rata, la care se adaugă circa 266 de lei, cât este principalul din luna care urmează. Rambursând luna următoare de principal în avans, durata creditului se reduce la jumătate, calculează Valentin Anghel, directorul general al unui broker de credite.

Totuși, dacă la început sumele plătite în avans sunt mici, acestea cresc spre finalul creditului, când principalul are o pondere mai mare în rată, atenționează acesta. Varianta aceasta de plată anticipată este recomandată și de Chițu, care punctează că este important ca acești pași să fie făcuți la început, când dobânda e mare, într-o emisiune difuzată anul trecut de Antena 3.

În această variantă, plata anticipată crește progresiv spre finalul perioadei, acesta fiind detaliul care scapă în multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare. Altfel, și Anghel, reprezentantul brokerului de credite, punctează că varianta rambursării este una bună, dar trebuie luat în considerare efortul financiar pe care consumatorul îl face, mai ales în lunile în care principalul ajunge să crească. Spre finalul perioadei, un consumator ar putea ajunge să plătească aproape dublul ratei.

Pentru rambursarea anticipată, există scenarii diverse. Spre exemplu, Ziare.com a folosit un calculator disponibil online pentru a vedea cum se reduce perioada creditului dacă un consumator ar plăti în fiecare lună 1.900 de lei în plus față de rată, în ziua scadenței. În calculul citat, creditul luat este cel de mai sus, de 297.900 de lei. La un credit ipotecar pe 30 de ani, unde Ziare.com a introdus direct dobânda de 8,95%, o plată anticipată lunară de 1.900 de lei peste rată înseamnă reducerea cu 21 de ani a duratei creditului. Totuși, trebuie menționat că acest lucru ar însemna un efort financiar considerabil.

Exemplu de calcul

O altă variantă, susținută de Anghel, este de a face un credit ipotecar direct pe 15 ani. Acesta calculează că, plătind la scadență doar rata, la finalul perioadei suma rambursată de un consumator este mai mică la creditul luat pe 15 ani decât la un credit pentru aceeași sumă luat pe 30 de ani, la care cel care se împrumută plătește mereu anticipat un principal în plus. În exemplul luat de Ziare.com, același credit, dar pe o perioadă de 15 ani are o rată de 2.610 lei, în primii cinci ani de dobândă fixă, care crește la circa 2.890 de lei, odată cu dobânda variabilă. În acest scenariu, consumatorul care plătește lunar fiecare rată și nimic în plus, ar înapoia 513.000 de lei.

Variația IRCC poate duce la creșterea ratei. În prezent, IRCC este la valoarea de 5,86%. Acest indice se calculează trimestrial și este cel care este luat în calcul la creditele acordate începând cu mai 2019 pentru a determina dobânda variabilă.

La finalul lunii iunie, soldul total al creditelor pentru locuințe acordate populației a ajuns la 106,8 miliarde de lei, conform băncii centrale.

Cu alte cuvinte, un credit luat pe o perioadă mai scurtă de timp presupune automat o rată lunară mai mare, dar constantă pe întreaga perioadă. Prin contrast, rambursarea anticipată a principalului din luna viitoare crește progresiv suma plătită lunar, în timp ce o plată anticipată fixă, care reduce cel mai mult perioada, presupune un efort mai mare într-un timp mai scurt. Varianta aleasă ține de posibilitatea fiecăruia și ce îi oferă mai multă siguranță.

