Românii au continuat să acceseze credite pentru locuințe și în prima parte a anului 2024, mai ales că indicii ROBOR și IRCC au început să scadă ușor.

Băncile au început să anunțe dobânzi promoționale de sub 5 la sută pentru creditele ipotecare.

La mai multe bănci se găsesc credite ipotecare sau credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât IRCC. În prezent, dobânzile fixe inițiale variază între 4,9% și 9.90%, în funcție de mai multe criterii, precum: valoarea creditului, tipul creditului (standard sau credit verde), perioada pe care este contractat, avansul solicitat de bancă, iar dobânzile care devin variabile după o perioadă de timp variază între 7.99% și 9.60%, potrivti finzoom.ro.

Directorul comparatorului bancar, Irina Chițu, a declarat într-un interviu pentru Ziare.com că varianta cea mai bună în acest moment pentru un credit imobiliar este dobânda fixă.

„Cea mai bună variantă pentru un credit imobiliar în momentul acesta este creditul cu dobândă fixă introductorie. Sunt opt bănci care oferă această dobândă fixă pentru 3-5 ani mai mică decât chiar indicii IRCC și ROBOR și să nu uităm că pentru a forma o dobândă variabilă, acești indici care sunt variabili, la ei se adaugă marja băncii, fixă, de 2, 2,5, 3 la sută, astfel încât dobânzile variabile sunt în acest moment peste 8-9 la sută.

Iar dobânzile fixe sunt până în 6 la sută sau în jur de 6 la sută. Din start economisești la dobândă pentru 3-5 ani, având o rată fixă, o dobândă fixă care te ajută să ai costuri previzibile în următoarea perioadă, fixe”, a declarat Irina Chițu, director FinZoom.

Analistul spune că indicii ROBOR și IRCC nu vor scădea considerabil și în niciun caz așa cum au crescut în ultimii ani.

„Dobânzile sunt în ușoară scădere, doar că nu vor scădea la fel de brusc cum au crescut. În 2022, atât dobânzile interbancare, cât și dobânda de politică monetară, apoi indicii ROÂBOR și IRCC au crescut cu 5 puncte procentuale într-un singur an. Chiar ROBOR a crescut câte un punct procentual în fiecare lună. Când vor începe să scadă, nu vor scădea la fel de repede. Deja vedem că inflația e în scădere.

Am avut inflație de peste 16 la sută în 2022, dar acum e în jur de 6 la sută, însă dobânda de politică monetară este în continuare 7 la sută. Probabil că până la sfârșitul anului BNR va scădea dobânda cheie, însă când va începe să o facă o va face cu pași mici, adică 0,25 puncte procentuale, așteaptă, poate încă 0,25 la sută și tot așa. Astfel încât anul acesta probabil ROBOR și IRCC vor fi între 5 și 6 la sută. O dobândă fixă la creditul ipotecare de până în 6 la sută este foarte bună. Din acest motiv și băncile au în ofertă dobândă fixă introductorie pentru că așa reușesc să-și atragă clienții. Și clienți noi și pentru refinanțări.

Dacă ne gândim la un credit Noua Casă care este IRCC plus 2 la sută marjă, asta înseamnă că e o dobândă variabilă în momentul acesta de 7,9, aproape 8 la sută. Dacă refinanțezi un credit Noua Casă cu dobândă de 5-6 la sută poți să economisești ori câteva sute de lei la rată ori, și mai bine, să-ți reduci perioada creditului cu câțiva ani. Îți păstrezi rata, dar reduci perioada creditului prin refinanțare cu dobândă fixă inițială. De ce? Pentru că se plătesc dobânzi mai mici inițial și astfel se scade perioada și dobânda totală plătită la credit”, a adăugat Irina Chițu.

Irina Chițu, autor și analist fiscal, spune că trebuie să calculăm bine toate variabilele înainte de a achiziționa o locuință.

„Indiferent de perioadă, e o ecuație cu trei necunoscute: nevoie, dorință și putință. În primul rând să ai nevoie de acea casă, îți faci toate calculele, să știi exact ce vrei și ce îți dorești și apoi cauți și modalitatea de finanțare potrivită. În primul rând trebuie să ai avans cât mai mare ca să te îndatorezi cât mai puțin. Să ai această obișnuință a economisirii, să îți exersezi acest obicei bun de a pune bani deoparte și poate cel mai bun lucru este să pui în fiecare lună timp de un an rata la un credit deoparte, ca să îți demonstrezi ție că poți să plătești acest credit și în următorii ani.

Adică poți să economisești în fiecare lună pentru acest obiectiv.

Rata să nu depășească 25 la sută din venit, tocmai pentru a-ți fi ușor să o plătești. Chiar dacă te duci la început pe o perioadă mai lungă de timp, după ce îți iei creditul poți deja să începi să rambursezi anticipat orice sumă de bani ai în plus”, a declarat Irina Chițu.

Deși în mod normal o perioadă mai scurtă a creditului aduce și dobânzi mai puține plătite băncii, aduce și o rată mai mare, așa că cei care nu își permit să plătească o rată lunară mai mare, pot rambursa anticipat ulterior.

„Creditul ipotecar e bine să îl iei pe o perioadă cât mai scurtă, pentru a plăti cât bani puțin băncii ca și dobânzi, numai că, de exemplu, la un credit ipotecar pe 30 de ani în general plătești dublu sau triplu înapoi cu tot cu dobânzi. Dacă îl iei pe 10 ani, plătești doar o treime în plus, dar rata se dublează în cazul în care perioada e mai scurtă. Și nu toată lumea își permite să plătească o rată așa de mare, mai ales că o dată există restricția că maximum 40 la sută din venit poate să reprezinte rata, deci gradul maxim de îndatorare este de 40 la sută la lei. Dar mai bine te duci cu o rată mai mică la început și plătești anticipat, rate în plus, bani oricâți ai în plus, deci cu reducerea perioadei, faci rambursări anticipate, când se poate.

O altă regulă este să nu te supra îndatorezi, să te întinzi exact cât îți permite plapuma. Adică proprietatea pe care ți-o cumperi să fie patru ani de venituri ale familiei”, a adăugat Irina Chițu.

ROBOR și IRCC

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,05% pe an, de la 6,06% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.

La începutul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,07% pe an, de la 6,08% vineri, 8%, iar ROBOR la 12 luni a rămas la valoarea de 6,08%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,90% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2023, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,97%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

