Cântărețul Speak, printre cei mai prosperi creatori de conținut din România. Firma sa înregistrează afaceri de două milioane de lei

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 09:27
Speak are venituri din creare de conținut FOTO: Instagram/ Speak

Cântărețul și creatorul de conținut digital Ștefan Sprianu, cunoscut sub numele de scenă Speak, este asociat la patru firme, dintre care deține integral Artprocess Music, specializată în înregistrări audio și editare muzicală.

Potrivit bilanțurilor comparate de Economica.net, cifra de afaceri și profitul acestei firme au scăzut semnificativ în 2024 față de anul precedent, în timp ce datoriile au scăzut ușor.

Ştefan Sprianu, cunoscut sub numele de scenă Speak, deţine integral Artprocess Music, cu activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală. Firma a avut o cifră de afaceri netă de 2 milioane de lei în 2024, cu 14% mai mică decât cea din anul 2023. Profitul net al firmei a coborât la 242.564 de lei în anul 2024 şi e de cel puţin 5 ori mai mic decât cel realizat în anul 2023, arată bilanţurile comparate de Economica.net.

Datoriile firmei au ajuns la 154.680 de lei în anul 2024 şi sunt cu circa 20% mai mici decât cele înregistrate în 2023.

Marja de profit net a firmei Artprocess Music a ajuns la aproape 12% în anul 2024 şi e cu 40 de puncte procentuale mai mică decât cea realizată în anul 2023, arată calculele Economica.net pe baza bilanţurilor societăţii.

Ce firme mai are Speak

Ştefan Sprianu deţine împreună cu Ştefania Codreanu, în cote egale, firma Sold Out Network, potrivit informaţiilor comunicate pentru Economica.net de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Sold Out Network are activităţi ale agenţiilor de publicitate.

Sprianu e asociat cu o cotă de 35% la firma Stefas Elements, potrivit informaţiilor comunicate pentru Economica.net de ONRC. Restul părţilor sociale din firmă sunt deţinute de Ştefania Codreanu şi de George Nutu, potrivit informaţiilor consultate de Economica.net în Termene.ro. Firma activează în domeniul comerţului cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Sprianu are 33% din firma Anturaj Network, înfiinţată în anul 2024. Restul participaţiilor din firmă sunt deţinute de Radu Selaru şi de Monica Munteanu, arată datele de la ONRC puse la dispoziţia Economica.net de portalul de business intelligence Termene.ro. Firma are activităţi de interpretare artistică.

