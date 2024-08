Cosmote Romania si-a mutat sediul central in America House

Operatorul de telefonie mobila Cosmote Romania a anuntat mutarea sediului central, incepand din data de 10 aprilie 2006, intr-o noua cladire de birouri din Bucuresti, America House.Noul sediu Cosmote, cu o suprafata de aproximativ 3.500 mp (etajele 5 si 6, aripa de vest), gazduieste majoritatea diviziilor companiei.

"Cosmote este unul dintre cei mai activi angajatori de pe piata, intentionand sa-si mareasca echipa cu 50% in pana in toamna anului 2006, de la 400 de angajati in decembrie 2005 la 600 de angajati", spun oficialii companiei.

"Fiind unul dintre primii cinci jucatori pe piata europeana a comunicatiilor mobile, Cosmote ofera angajatilor sai oportunitatea de a creste impreuna cu compania si de a lucra intr-un spatiu central, modern si functional, construit dupa cele mai inalte standarde", declara Epameinondas Karavas, Directorul de Resurse Umane al Cosmote Romania.

Noua adresa a Cosmote Romania este astfel Cladirea America House, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, cod postal 011141. Divizii COSMOTE care se afla in America House: CEO & Division Directors, External Business Affairs, Finance, Human Resources & Administration, Information Technology, Legal, Marketing & Communications, Procurement & Logistics, Sales, Switching & Services.

