Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 22:45
Consilierul guvernatorului BNR: ”Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, trebui să trecem la o reformă administrativă serioasă"
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu - FOTO Hepta

Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, și-a exprimat neîncrederea în planurile de reformă pe care vrea să le aplice guvernul Bolojan.

"Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, asta trebuie să facem: trebuie să reducem nu mult, nu dintr-odată din administrația publică. Să lăsăm mai mult spațiu pentru creșterea sectorului privat. În următorii ani va trebui să trecem la o reformă administrativă serioasă", a declarat Eugen Rădulescu miercuri, 17 septembrie, consilier al guvernatorului BNR, potrivit Observator News.

Declarația lui Eugen Rădulescu intervine după ce premierul Bolojan a insistat pentru reducerea cu 10 la sută a numărului de posturi ocupate din administrația publică.

Drept primă reacție, PSD a venit în coaliția de guvernare cu ideea de a introduce un plafon pentru cheltuielile cu salariile din administrația locală, pentru a evita, astfel, concedierile. Premierul Bolojan și-a menținut însă ideea de a reduce numărul de angajați.

Dacă ar fi concediați 13.000 de funcționari din Primării și din Consilii Județene, statul român ar economisi aproape un miliard și jumătate de lei anual.

Pe de altă parte, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat că liberalii continuă să susțină planurile de reformă ale premierului Ilie Bolojan.

