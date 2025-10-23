Află despre runda 4 a Concursului Național: desfășurare și funcții vacante din instituțiile publice

Vrei să începi o nouă etapă pentru cariera ta din administrația publică? Află totul aici despre cum se desfășoară runda 4 a Concursului Național ANFP și fii pregătit pentru viitor. Agenția Națională a Funcționarilor Publici oferă în continuare șansa oricui de a profesa ca funcționar public în țară.

Pregătește-te, așadar, de viitoarele runde de concurs!

Oportunitate pentru cei interesați de o carieră solidă în administrația publică

Dorești să afli mai multe despre funcțiile disponibile, despre etapele de desfășurare a probelor și despre condițiile de participare? Vrei să te înscrii într-un proces modern, complet digitalizat de recrutare pentru a lucra la stat? Oricând e momentul. Chiar dacă runda 4 a Concursului Național se derulează la momentul publicării acestui articol, poți învăța multe din organizarea acesteia.

Perioada de înscriere la runda 4 din Concursul Național a fost cuprinsă între 22 septembrie și 13 octombrie 2025, timp suficient pentru ca cei care și-au dorit să candideze, să se pregătească pentru o nouă oportunitate de carieră. Procesul de recrutare s-a desfășurat și se va desfășura online, prin intermediul platformei informatice moderne concurs-national.anfp.gov.ro.

De aici, tu vei putea să afli detalii pe care trebuie să le ai în vedere pentru a face o schimbare în viața și cariera ta, cu ocazia următoarelor runde de concurs.

Funcțiile vacante din instituțiile publice pentru care se organizează etapa de recrutare în runda 4

În runda 4 a Concursului Național organizat de ANFP, pot fi ocupate următoarele tipuri de posturi publice:

1. Funcții publice de execuție vacante de grad profesional principal

2. Funcții publice de conducere vacante, poziții care presupun responsabilități de coordonare în cadrul instituțiilor publice din România:

Director executiv

Director executiv adjunct

3. Funcții publice din categoria înalților funcționari publici, adresate profesioniștilor cu experiență și formare avansată în administrația publică

Etapele de recrutare pentru Concursul Național

Poți afla despre functii vacante institutii publice, procesul de recrutare și selecție, dar și informații utile să te pregătești pentru viitoare runde de pe site-ul oficial: concurs-national.anfp.gov.ro. Selectarea candidaților este în trei etape succesive și eliminatorii:

Proba de verificare pentru stabilirea eligibilității candidaților.

Proba de testare preliminară.

Proba de testare avansată.

O etapă intermediară o reprezintă alegerea datei și intervalului orar de participare într-un centru de testare într-una dintre cele 9 locații, din București (2 locații), Suceava, Ploiești, Constanța, Timișoara, Ișalnița, Cluj-Napoca și Brașov.

Testările acestea se vor da mereu pe calculator, prin intermediul platformei digitalizate de concurs, în format transparent și standardizat. Pentru a te înscrie consulta site-ul oficial concurs-national.anfp.gov.ro. Îți poți crea un cont de candidat în orice moment și poți aplica când se publică anunțul de concurs.

Dar care sunt condițiile de participare la Concursul Național?

Pentru participarea la rundele de concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale:

Pentru ocuparea funcțiilor de execuție, sunt necesare studii universitare de licență sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat, după caz.

Pentru funcții de conducere, sunt impuse studii universitare de licență și studii de master în administrația publică, management sau în domeniul corespunzător funcției dorite.

Pentru înalți funcționari publici, este imperativă, pe lângă condițiile enumerate mai sus, absolvirea unui program de formare specializată organizat de Institutul Național de Administrație sau un mandat complet de parlamentar.

Dosarul de concurs se creează complet online

Înscrierea la Concursul Național se face strict în format electronic, asta făcând ca procesul să fie mai simplu și mai accesibil pentru orice, din orice zonă a țării.

A participa la Concursul Național ANFP presupune:

Acces la funcții publice de conducere și execuție în instituții din toată România. Carieră recunoscută în administrația publică. Posibilitate reală de dezvoltare profesională în domenii vitale pentru buna funcționare a statului.

Vrei să afli mai multe despre funcțiile vacante de lucru la stat? Vrei să te înscrii într-un proces corect și digitalizat în viitorul apropiat? Accesează platforma oficială ANFP, completează dosarul de înscriere și vei avea șansa de a lucra din interior pentru o Românie modernă și performantă.

