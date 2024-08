Consiliul Concurenței intervine, după riposta librăriilor amendate cu 1,2 milioane de euro: "Nu pot companiile să ia legea în propriile mâini și să aplice sancțiuni"

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a făcut o serie de precizări joi, 22 august, după ce autoritatea a aplicat o amendă de 6 milioane de lei asupra mai multor librării, pentru restrângerea vânzărilor către o bibliotecă care vinde abonamente pentru companii.

Chirițoiu subliniază că orice conflict ar exista între edituri și Bookster, acesta trebuie rezolvat de instanță, nu poate fi tranșat de Consiliul Concurenței. În orice caz, subliniază șeful autorității privind concurența, companiile nu pot limita accesul cumpărătorului la cărți.

"E un subiect important şi delicat în acelaşi timp. Aş spune, în primul rând, că e lucru foarte bun ca oamenii să citească. Nu e treaba Consiliului Concurentei să se amestece în subiectul acesta privind modul în care au oamenii acces la carte, prin cărţi pe care le cumpără sau prin cărţi pe care le împrumută. Este adevărat că există un conflict între edituri şi librării, pe de o parte, şi Bookster, de cealaltă parte, referitor la plăţile pe care ar trebui să le facă Bookster pentru că împrumută cărţi achiziţionate de la librării sau de la edituri. Dar este un conflict de natură financiară care trebuie tranşat în cel mai rău caz în instanţă. Dacă nu se poate ajunge la o soluţie între cele două părţi, dacă nu poate fi lămurită situaţia de instituţiile culturale, atunci pot să recurgă la instanţă. Şi nu e o problemă în care Consiliul Concurenţei să se poate implica sau asupra căreia să se pronunţe. Noi am ajuns să amendăm cele şase edituri şi librării, plus asociaţia lor, pentru că, împreună, coordonat, având acest conflict cu Bookster, au limitat accesul la carte al lui Bookster. Or, n-au voie să facă asta, conform Legii concurenţei", a explicat Bogdan Chiriţoiu pentru Agerpres.

El a subliniat că nu pot companiile "să ia legea în propriile mâini" şi să aplice sancţiuni asupra lui Bookster şi să încalce astfel Legea concurenţei.

"În cazul în care companiile au o pretenţie justificată împotriva lui Bookster există instanţele care pot să stabilească acest lucru. Dar nu pot companiile, cu de la sine putere, să preia acest rol pe care îl au instituţiile publice de a sancţiona Bookster, să ia legea în propriile mâini şi să aplice ele sancţiuni asupra lui Bookster. (...) Este un litigiu comercial între ei şi nu e treaba noastră să ne pronunţăm asupra lui. Instanţa de judecată se poate pronunţa dacă Bookster trebuie să le plătească mai mult decât plăteşte acum pentru dreptul de autor. Nu e un subiect pe care noi să ne pronunţăm. Ce spunem noi este că, indiferent dacă au sau nu dreptate editurile şi librăriile în faţa lui Bookster, modul de a-şi susţine pretenţiile e prin căile legale, nu prin acţiuni care încalcă Legea concurenţei", a punctat preşedintele autorităţii de concurenţă.

Bogdan Chiriţoiu a recunoscut că sancţiunile sunt severe, dar a precizat că s-a avut în vedere să nu fie afectată viabilitatea companiilor respective.

"Sancţiunile sunt desigur severe şi e normal să fie aşa când se încalcă Legea concurenţei. În acelaşi timp, am fost atenţi să nu afectăm viabilitatea companiilor respective. Ar fi împotriva sensului Legii concurenţei să ajungem ca, datorită sancţiunilor, să avem mai puţină concurenţa în piaţă. Repet, sancţiunile sunt severe, dar nu atât de severe încât să pericliteze existenţa actorilor în piaţă. O să dau un exemplu: este o amendă care reprezintă jumătate din profitul pe anul anterior. Evident că să pierzi jumătate din profitul dintr-un an e o sancţiune importantă, dar totuşi rămâi pe profit, nu treci pe pierdere, nu îţi e afectată viabilitatea", a mai spus preşedintele Consiliul Concurenţei.

Acesta a precizat că investigaţia a durat doi ani de zile, a avut loc o audiere în plenul Consiliului Concurenţei, după care, pe baza dovezilor furnizate de echipa de caz şi a apărărilor companiilor, plenul a decis să aplice aceste sancţiuni.

"Evident, companiile au dreptul, dacă nu sunt mulţumite de decizii, să meargă în instanţă şi instanţa va tranşa aceste lucruri. Este absolut normal şi firesc şi în general ne aşteptăm. Companiile au două căi: pot să recunoască încălcarea legii când au de-a face cu un raport în care se propune sancţionarea lor, pot să recunoască greşeala făcută şi primesc o amendă mai mică, sau, dacă n-au făcut acest lucru, e destul de previzibil că se vor duce în instanţă. Este dreptul lor să meargă în instanţă să-şi susţină nevinovăţia", a adăugat Chiriţoiu.

Consiliul Concurenţei a sancţionat şase companii active pe piaţa furnizării de carte, precum şi Asociaţia Editorilor din România (AER), cu amenzi în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro (5,967 milioane de lei) pentru participarea la o înţelegere anticoncurenţială.

Potrivit unui comunicat de presă al autorităţii de concurenţă emis miercuri, cea mai mare amendă, de peste 3,98 milioane de lei, a primit-o Direct Client Services SRL (Librăriile Cărtureşti), urmată de Librăriile Humanitas SA (582.362 lei), Curtea Veche Publishing SRL (422.220 lei), Humanitas SA (365.718 lei), Nemira Publishing House SRL (324.636 lei) şi Publica Com SRL (174.677 lei).

Nemira și Cărturești au indicat deja că vor apela la instanță pentru a contesta sancțiunea, negân totodată concluziile Consiliului Concurenței.

