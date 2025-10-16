Încrederea în economie scade dramatic: 81% dintre firme se tem că noile taxe descurajează investițiile

În contextul inflației ridicate și al modificărilor fiscale recente, mediul de afaceri românesc transmite semnale de alarmă. Un sondaj realizat în luna septembrie 2025 de Confederația Patronală Concordia arată că 81% dintre oamenii de afaceri apreciază că pachetele fiscale adoptate recent descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură.

Rezultatele sondajului indică faptul că 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat în ultimele luni, iar 59% îl descriu drept nefavorabil, cu numeroase obstacole. Doar 1% dintre participanți consideră climatul general de afaceri favorabil, în timp ce 40% îl percep ca moderat, cu provocări, dar și cu anumite oportunități.

Principalele temeri ale investitorilor

Perspectiva pentru următoarele 12 luni este, de asemenea, pesimistă. Peste 70% dintre respondenți anticipează o deteriorare a situației economice, 24% se așteaptă la o relativă stabilitate, iar doar 5% prevăd o îmbunătățire. Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală, 70% dintre companii considerând nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact direct asupra competitivității. În același timp, 74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor doar într-o mică măsură, iar 25% recunosc o susținere moderată, insuficientă însă pentru a stimula investițiile.

Potrivit sondajului, principalele efecte negative ale măsurilor fiscale recente sunt creșterea costurilor operaționale pentru 52% dintre respondenți, riscuri în politicile de personal și dezvoltare pentru 25% și amânarea sau reducerea investițiilor planificate pentru 23%. În ceea ce privește provocările curente, inflația și creșterea costurilor operaționale rămân principalele dificultăți pentru 26% dintre companii, urmate de scăderea cererii pentru 24%, birocrația și instabilitatea legislativă pentru 20%. Nivelul impozitării este considerat o problemă majoră de 20% dintre participanți, iar lipsa forței de muncă calificate este citată de 8%.

Planurile de investiții pentru următorul an sunt marcate de prudență. Astfel, 40% dintre companii amână investițiile planificate, 35% intenționează să facă doar investiții moderate de menținere, 16% nu au planuri de investiții, iar 9% intenționează să deruleze investiții majore. Evoluția indicatorilor fiscal-bugetari creează îngrijorare suplimentară, 82% dintre respondenți considerând deficitul bugetar și datoria publică ca fiind riscuri majore pentru stabilitatea economică.

În opinia mediului de afaceri, principalele surse de incertitudine sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).

Sondajul a fost realizat online pe un eșantion de 546 de respondenți din mediul privat, incluzând microîntreprinderi (37%), IMM-uri (39%) și companii mari (24%), cu capital românesc și străin. Confederația Patronală Concordia, care a realizat studiul, reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu o contribuție de 30% din PIB și peste 450.000 de angajați în 3.900 de firme.

