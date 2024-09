Astronautul Sarah Gillis a înregistrat probabil prima interpretare la vioară în spațiu. Inginerul companiei SpaceX a interpretat coloana sonoră din filmul Star Wars: The Force Awakens, la bordul navei Crew Dragon, scrie La Reppublica, potrivit G4Media.

Interpretarea a fost transmisă către Pământ prin intermediul constelației de sateliți Starlink a SpaceX.

Pubity via IG post: ''On September 13, SpaceX engineer and astronaut Sarah Gillis made history as the first person to play a violin in space, performing “Rey’s Theme” from ‘Star Wars: The Force Awakens’.'' #DaisyRidley #StarWars #Rey pic.twitter.com/OcKu9gvsoj— Daisy Ridley is queen! 👑🌼 (@Scavenger_Jakku) September 14, 2024

Gillis și Polaris Program au lansat videoclipul, Harmony of Resilience, pe X (fostul Twitter), iar ulterior a apărut și pe Youtube.

Clipul o prezintă pe Gillis interpretând partea de vioară solo a cântecului, alături de videoclipuri cu orchestre care interpretează cântecul în studiouri.

„În timp ce călătorim în jurul frumoasei noastre planete Pământ în această misiune de cinci zile, am vrut să împărtășim cu voi acest moment muzical special. Reunind talente globale, acest spectacol simbolizează unitatea și speranța, subliniind reziliența și potențialul copiilor de pretutindeni”, a spus Gillis în introducere.

Cu o zi înainte, Gillis a fost unul dintre cei doi astronauți Polaris Dawn care au efectuat o ieșire istorică în spațiu de 106 minute în afara navei spațiale. Aceasta a constituit prima activitate extravehiculară comercială (EVA) din lume.

Ads

Astronauții de la bordul misiunii, au efectuat deja o gamă largă de experimente științifice pentru a ajuta la colectarea de date privind modul în care corpul uman este afectat de zborul spațial.

...citeste mai departe despre "Concert inedit în spațiu. Coloana sonoră din Star Wars, cântată la vioară de o femeie astronaut și transmisă pe Pământ VIDEO " pe Ziare.com

Ads