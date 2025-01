Concedieri masive într-o mare instituție din România. Ministrul a făcut anunțul oficial: „Angajaţii, când vin la serviciu dimineaţa, încă din primul minut încep să facă pierderi pentru stat"

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a cerut Romsilva să vină într-o săptămână cu reorganizarea instituţiei. Oficialul Guvernului Ciolacu a transmis că îşi propune să reducă drastic numărul celor 99 de directori, iar primele și bonificaţiile nu se vor mai da în 2025. În plus, direcţiile silvice cu pierderi în 2024 nu vor mai exista.

Ministrul a anunţat după întâlnirea cu conducerea Romsilva că a comunicat conducerii aşteptările pe care le are în acest an.

„Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie şi a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, la rata profitului, la cheltuielile Regiei şi la modul în care această instituţie este administrată. Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm şi foarte rapid este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificaţii, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

„Angajaţii, când vin la serviciu dimineaţa, încă din primul minut încep să facă pierderi pentru Regie şi pentru statul român"

Fechet a precizat că „a dispus de astăzi să discute cu reprezentanţii sindicatelor, cu reprezentanţii angajaţilor şi să se asigure că astfel de sume nu se vor plăti în anul 2025 şi nu se vor plăti nici în viitor”.

„Totodată, am cerut o analiză foarte fermă, foarte strictă la nivel de direcţie silvică, la nivel de ocol silvic, la nivel de canton, pentru că există foarte multe anomalii”, a arătat Fechet, precizând că mai bine de jumătate din direcţiile silvice pierd bani în fiecare zi.

„Cu alte cuvinte, angajaţii, când vin la serviciu dimineaţa, încă din primul minut încep să facă pierderi pentru Regie şi pentru statul român. La fel cum sunt direcţii silvice extrem de performante, care practic ţin în spate pe cele care nu ştiu să-şi facă treaba. Sunt direcţii silvice care administrează o suprafaţă însemnată de fond forestier, discutăm despre sute de mii de hectare, 324.000 în cazul Direcţiei silvice Caraş, la fel cum sunt direcţii silvice care au 20.000 de hectare, cu o structură de conducere relativ similar: Director al direcţiei silvice, director tehnic, director economic în anumite situaţii. Trebuie să corectăm toate aceste anomalii”, a arătat ministrul.

Managementul, ineficient în instituțiile de stat

Mircea Fechet a ţinut să precizeze că „dezastrul de la Romsilva se datorează în principal managementului”.

„Procesul de reorganizare va începe tot cu managementul”, a completat el.

Ministrul Mediului a anunţat că a comunicat conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor ca în maxim şapte zile, până miercurea viitoare, să vină cu o propunere foarte clară de reorganizare a Regiei.

„Dacă vor rămâne 10 direcţii silvice din 41 sau 15, asta rămâne de văzut. Îmi propun ca decizia pe care o voi lua să vină în primul rând din partea Regiei”, a spus ministrul.

„În măsura în care propunerea pe care mi-o vor înainta nu va satisface principiile pe care le-am enunţat, atunci bineînţeles că voi fi nevoit să iau pixul, să iau carioca şi să mă apuc să desenez împreună cu colegii din minister noua structură a Regiei. Însă ne propunem să reducem drastic numărul celor 99 de directori aflaţi astăzi în direcţiile silvice judeţene. E un număr disproporţionat de mare raportat la nevoile Regiei”, a spus el.

Pădurarii, amenințați cu concedieri

Ministrul a mai spus că prin ţară, prin diferite ocoale silvice, se fac tot soiul de liste negre cu pădurari care ar trebui daţi afară, cu alte tipuri de angajaţi, poate muncitori necalificaţ.

„Eu cred că va trebui să ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare la nivelul managementului regiei. După care, bineînţeles, dacă situaţia o va impune şi analizând ocol cu ocol şi analizând direcţie silvică cu direcţie silvică, bineînţeles că putem să luăm măsuri care să ajungă până la ultimul angajat”, a subliniat Fechet.

El a precizat că nu va mai tolera faptul că în ocoalele private şefii de ocol pleacă dimineaţa la muncă cu restul angajaţilor, pe când în ocoalele de stat şefii de ocol au o activitate mai curând de birou lucru care afectează productivitatea acestora.

„Am hotărât ca nicio direcţie silvică ce a făcut pierderi în anul 2024 şi sunt peste jumătate, să nu mai existe. Am hotărât să nu avem nicio direcţie silvică cu pădure puţină”, a mai anunţat Fechet.

