O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată

Angajații din IT sunt tot mai vulnerabili la noile condiții de muncă din marile firme

Un număr de 38 de angajați din departamentele IT ale Emerson Cluj vor fi transferați, începând cu ianuarie 2026, către compania indiană de outsourcing Infosys. Mutarea afectează echipele IT Field Support, IT Service Desk și Endpoint Operations, care asigură funcționarea a mii de dispozitive digitale interne.

Transferul se face conform Legii nr. 67/2006, garantând menținerea contractelor timp de un an, dar ulterior angajații vor trebui să se conformeze politicilor Infosys. Decizia a creat incertitudine, întrucât Infosys nu are birouri locale în Cluj. Consultanții atrag atenția că rolurile IT interne devin tot mai vulnerabile la externalizare și restructurări.

Angajați care sunt transferați asigurau funcționarea rețelei interne a companiei, care cuprinde aproape 10.000 de dispozitive digitale, cum ar fi computere, laptopuri, imprimante, aplicații, servere și conexiuni remote, arată Cluj24.ro.

Tendință în IT

“Angajații clujeni au fost informați că vor rămâne în cadrul Emerson până în decembrie 2025, urmând ca din ianuarie 2026 să devină salariați ai Infosys. Transferul se face în baza Legii nr. 67/2006, care garantează menținerea actualelor contracte de muncă pentru cel puțin un an. După expirarea acestui termen, angajații vor fi nevoiți să se alinieze politicilor interne și contractelor colective ale firmei indiene”, arată Doru Șupeală, consultant de marketing, management și business, care spune că este vorba de o nouă formă de concediere mascată.

El subliniază că este o veste care a creat multă incertitudine în rândul angajaților din Cluj. Infosys nu are birouri locale decât la Sibiu și Timișoara, iar oamenii se tem că vor fi tratați ca o categorie marginală, fără legături reale cu o echipă locală.

Doru Șupeală avertizează că această decizie ar putea fi doar începutul unei tendințe mai ample de externalizare a activităților IT interne către piețe mai ieftine.

„Emerson poate fi un trendsetter. Dacă până acum corporațiile externalizau activități de rutină din zona financiară, administrativă sau de suport clienți, acum vedem cum încep să fie transferate și serviciile interne de asistență tehnică și digitală. Este un semnal că niciun loc de muncă, oricât de stabil ar părea, nu mai este complet sigur”, a explicat Șupeală.

Consultantul că rolurile IT de suport și infrastructură sunt primele vizate de optimizări de costuri.

„Pe măsură ce o profesie devine mai rutinizată, riscul de a fi automatizată sau externalizată crește. Singura protecție reală pentru angajați rămâne învățarea continuă și adaptarea la noile tehnologii”, a arătat acesta.

Decizia Emerson vine pe fondul unei schimbări strategice globale. Compania a redus semnificativ munca de la distanță, a introdus obligativitatea prezenței fizice la birou patru zile pe săptămână, a înghețat angajările și a trecut prin mai multe valuri de restructurări.

