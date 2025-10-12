Cel mai mare producător de componente auto din lume, activ și în România, a anunțat un plan de restructurare care vizează desființarea a peste 13.000 de locuri de muncă

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 17:10
602 citiri
Angajat la birou FOTO Pixabay

Cel mai mare producător de componente auto din lume, compania germană Bosch, care este prezentă și în România, a anunțat planul de restructurări pentru următorii ani.

Concedierile vin pe fondul transformărilor radicale din industria auto.

În România, lucrurile sunt în acest moment sub control, potrivit Profit.ro, dar situația s-ar putea schimba în orice moment, după cum reiese din declarațiile companiei.

Directorul de resurse umane al Bosch a anunțat că planul de reorganizare care ar trebui să conducă la reduceri masive de costuri prevede desființarea a 13.000 de locuri de muncă în următorii ani.

Procedurile de concediere se vor întinde în unele cazuri până în 2030.

În România, unde Bosch are peste 10.000 de angajați.

„Măsurile anunțate pe 25 septembrie nu afectează locațiile Bosch din România. Ca principiu, evaluăm continuu dacă activitățile și structurile noastre sunt aliniate în mod corespunzător în diverse piețe și domenii de afaceri”, au declarat pentru Profit.ro cei de la Bosch.

„Deși obiectivul Bosch este de a menține forța de muncă la un nivel de ocupare cât mai bun posibil, depindem de cererea clienților și de evoluțiile piețelor noastre. Având în vedere situația dinamică, nu putem exclude necesitatea unor măsuri suplimentare în acest moment. În cazul unor ajustări necesare, discutăm din timp cu reprezentanții angajaților noștri și ne informăm mai întâi angajații despre orice decizie”, au adăugat aceștia.

#concedieri, #Bosch, #restructurari , #Stiri Macroeconomie

