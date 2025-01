Ministrul care ”nu are niciun fel de problemă” să dea oameni afară: ”Măsuri de eficientizare a administrației publice”

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a afirmat marți, 14 ianuarie, la Ploiești, că primele măsuri de eficientizare a administrației publice trebuie să vină de la nivel central, punctând că nu are o problemă să propună măsuri de eficientizare similare celor din 2021, când a desființat inspectoratele regionale de stat în construcții.

"De asemenea, eu cred că primele măsuri de eficientizare pe administrație publică trebuie să vină de la nivel central. Adică, în administrația publică centrală trebuie făcut primul pas. Eu pot să vă spun de Ministerul Dezvoltării, unde suntem într-o analiză a eficienței ministerului și a instituțiilor subordonate. Și, în funcție de ce analiză avem, nu am personal niciun fel de problemă de a promulga măsuri, așa cum am făcut și în 2021, când am desființat inspectoratele regionale de stat în construcții, care erau niște instituții ineficiente, care nu făceau altceva decât că blocau activitatea inspectoratului de stat în construcții în județe", a spus ministrul.

Acesta a subliniat că analiza la nivelul MDLPA nu este încă încheiată.

"Nu am niciun fel de problemă de a propune măsuri de acest gen de eficientizare, dar în momentul actual suntem în analiză a structurilor din minister și a structurilor subordonate", a afirmat Cseke Attila.

