Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite că România s-ar fi aflat, în două momente, pe parcursul anului 2025, aproape de un blackout (pană de energie electrică la nivel național) dar promite că o asemenea situație nu se va repeta.

Principala măsură de prevenire a unor asemenea riscuri este menținerea în funcțiune a grupurilor energetice pe cărbune, cel puțin pe timpul iernii 2025 - 2026, iar pentru a le menține în funcțiune este necesară o renegociere între statul român și Comisia Europeană, a explicat ministrul Ivan, într-o conferință de presă, în după-amiaza de 8 octombrie 2025.

"Să renegociem cu cei de la Comisia Europeană neînchiderea centralelor pe cărbune, pe timpul iernii, întrucât presiunea cea mai mare este pe timpul iernii. În timpul iernii nu avem producție de energie solară, avem producție limitată de energie eoliană", a explicat Bogdan Ivan.

Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, ministrul Energiei a explicat în ce moment ar putea apare un blackout: "În anumite condiții meteo, pe timpul iernii, dacă România nu ar dispune de acea energie produsă de grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia".

Ministrul a subliniat însă că un asemenea risc este foarte mic.

"Oamenii trebuie să stea liniștiți, nu suntem aici doar la o ședință, suntem aici ca să anticipăm scenarii complicate, ca să nu ajungem la cel mai grav scenariu posibil. Facem tot ce ține de noi, de la negocieri cu Comisia Europeană până la a îndrepta ceea ce este în neregulă în sistemul energetic național", a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Acum trei săptămâni, ministrul Bogdan Ivan anunțase că a comandat, prin intermediul TransElectrica, un studiu independent din care reieșea că, dacă s-ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ar exista "cu adevărat" un risc de blackout.

În replică, președintele ANRE a susținut că un risc de blackout este la fel de mare pentru România ca și sosirea extratereștrilor.

Ministrul Bogdan Ivan a precizat că, din cauza fenomenelor meteo severe din perioada 7-8 octombrie, au existat peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, la ora 8.00, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în Municipiul Bucureşti. Ministrul a precizat că până la ora 20.00 se doreşte ca toate aceste defecţiuni să fie remediate.

”Am datele actualizate, la ora 17.00, în momentul de faţă, mai avem nealimentate 1598 de puncte de consum, conform previziunilor, până la ora 20.00, în această seară, şi activitatea lor va reveni la normal”, a mai spus ministrul.

”Vorbim despre judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, care au fost afectate de aceste fenomene, inclusiv în Municipiul Bucureşti. Atât ploaia cât şi vântul au dus la avarii referitoare la reţele de medie şi joasă tensiune. Reţelele de înaltă tensiune nu au fost afectate în această perioadă, doar cele de joasă şi medie tensiune. Sunt fenomene meteo care au afectat inclusiv reţelele, inclusiv stâlpii, datorită căderilor de copaci şi datorită vântului şi averselor de apă”, a completat el.

Potrivit ministrului, fiecare operator de distribuție a energiei electrice are cel puţin 20 - 30 de echipe pe teren.

”Suntem pregătiţi, dacă vor apărea fenomene meteo şi în orele următoare, ca toate echipele pe care le avem în teren să intervină. Vorbesc despre sute de echipe care sunt în momentul de faţă gata să intervină în teren în Bucureşti, în judeţe din sudul Moldovei, Dobrogea şi Muntenia”, a menţionat ministrul Ivan.

