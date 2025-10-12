Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:16
203 citiri
Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout
Complexul Energetic Oltenia - FOTO Hepta

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite că România s-ar fi aflat, în două momente, pe parcursul anului 2025, aproape de un blackout (pană de energie electrică la nivel național) dar promite că o asemenea situație nu se va repeta.

Principala măsură de prevenire a unor asemenea riscuri este menținerea în funcțiune a grupurilor energetice pe cărbune, cel puțin pe timpul iernii 2025 - 2026, iar pentru a le menține în funcțiune este necesară o renegociere între statul român și Comisia Europeană, a explicat ministrul Ivan, într-o conferință de presă, în după-amiaza de 8 octombrie 2025.

"Să renegociem cu cei de la Comisia Europeană neînchiderea centralelor pe cărbune, pe timpul iernii, întrucât presiunea cea mai mare este pe timpul iernii. În timpul iernii nu avem producție de energie solară, avem producție limitată de energie eoliană", a explicat Bogdan Ivan.

Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, ministrul Energiei a explicat în ce moment ar putea apare un blackout: "În anumite condiții meteo, pe timpul iernii, dacă România nu ar dispune de acea energie produsă de grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia".

Ministrul a subliniat însă că un asemenea risc este foarte mic.

"Oamenii trebuie să stea liniștiți, nu suntem aici doar la o ședință, suntem aici ca să anticipăm scenarii complicate, ca să nu ajungem la cel mai grav scenariu posibil. Facem tot ce ține de noi, de la negocieri cu Comisia Europeană până la a îndrepta ceea ce este în neregulă în sistemul energetic național", a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Acum trei săptămâni, ministrul Bogdan Ivan anunțase că a comandat, prin intermediul TransElectrica, un studiu independent din care reieșea că, dacă s-ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ar exista "cu adevărat" un risc de blackout.

În replică, președintele ANRE a susținut că un risc de blackout este la fel de mare pentru România ca și sosirea extratereștrilor.

Ministrul Bogdan Ivan a precizat că, din cauza fenomenelor meteo severe din perioada 7-8 octombrie, au existat peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, la ora 8.00, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în Municipiul Bucureşti. Ministrul a precizat că până la ora 20.00 se doreşte ca toate aceste defecţiuni să fie remediate.

”Am datele actualizate, la ora 17.00, în momentul de faţă, mai avem nealimentate 1598 de puncte de consum, conform previziunilor, până la ora 20.00, în această seară, şi activitatea lor va reveni la normal”, a mai spus ministrul.

”Vorbim despre judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, care au fost afectate de aceste fenomene, inclusiv în Municipiul Bucureşti. Atât ploaia cât şi vântul au dus la avarii referitoare la reţele de medie şi joasă tensiune. Reţelele de înaltă tensiune nu au fost afectate în această perioadă, doar cele de joasă şi medie tensiune. Sunt fenomene meteo care au afectat inclusiv reţelele, inclusiv stâlpii, datorită căderilor de copaci şi datorită vântului şi averselor de apă”, a completat el.

Potrivit ministrului, fiecare operator de distribuție a energiei electrice are cel puţin 20 - 30 de echipe pe teren.

”Suntem pregătiţi, dacă vor apărea fenomene meteo şi în orele următoare, ca toate echipele pe care le avem în teren să intervină. Vorbesc despre sute de echipe care sunt în momentul de faţă gata să intervină în teren în Bucureşti, în judeţe din sudul Moldovei, Dobrogea şi Muntenia”, a menţionat ministrul Ivan.

...citeste mai departe despre "Ministrul Energiei insistă să fie menținute centralele pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout" pe Ziare.com

Iminența unui blackout e la fel de probabilă ca venirea extratereștrilor, susține președintele ANRE
Iminența unui blackout e la fel de probabilă ca venirea extratereștrilor, susține președintele ANRE
Un blackout al rețelelor energetice din România este o ipoteză la fel de îndepărtată precum sosirea extratereștrilor, consideră președintele Autorității Naționale de Reglementare în...
Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova
Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, 11 octombrie 2025, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din...
#complex energetic Oltenia, #carbune romania, #bogdan ivan, #blackout romania, #energie solara Romania, #energie eoliana Romania , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”