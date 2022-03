Zbor24.ro – o nouă platformă pentru rezervarea biletelor de avion cu asistență 24/7

Incepand din acest an, romanii au la dispozitie Zbor24.ro - o noua platforma de cautare de bilete de avion la preturi mici si planificare a intregii calatorii.

Cu o baza de date ampla, ce cuprinde bilete de avion de la peste 400 de companii, si cu un motor de cautare rapid si complex, ce genereaza rezultate in 30 de secunde, Zbor24 propune o abordare inovatoare pentru piata locala de rezervari de bilete de avion, prin serviciile integrate si cu valoare adaugata pe care le ofera.

Astfel, clientii au posibilitatea rezervarii prin Zbor24.ro atat a biletelor de avion, a cazarii, cat si a transferului de la aeroport in locatiile alese. In plus, prin intermediul serviciului de asistenta online sau in varianta telefonica 24/7, platforma asista calatorii in realizarea check-in-ului, in obtinerea vizelor si actelor necesare pentru calatorie.

Serviciul Zbor24 a luat nastere din dorinta de a face din planificarea vacantei sau calatoriei perfecte o activitate placuta pentru oricine. Din acest motiv, platforma ofera functionalitati integrate unice pe piata din Romania; pe langa optiunea de a rezerva bilete de avion si hoteluri, clientii beneficiaza si de suport in caz de modificare sau anulare zboruri. Echipa Zbor24 identifica intotdeauna solutii in favoarea clientilor, oferindu-le rambursare, schimb de data sau vouchere de la companiile aeriene care pot fi utilizate pentru calatoriile ulterioare.

"Ne-am dorit sa oferim tuturor posibilitatea planificarii unei calatorii fara a avea nesiguranta ca nu pot controla toate aspectele acesteia sau ca exista costuri ascunse. Astfel, am conceput un motor de cautare performant, intuitiv, usor de folosit, care sa acopere toate nevoile calatorilor. Motorul nostru este in sine un serviciu integrat pentru ca poate combina intre ele curse ale companiilor aeriene de linie si cursele low-cost, acest lucru fiind imposibil de obtinut prin cautari de bilete de avion direct de la companiile aeriene. Zbor24.ro are acces la peste 20 de furnizori de oferte de zbor, ceea ce inseamna ca dispunem de toate combinatiile posibile si existente de zbor", a declarat Victor Afteni, Co-fondator Zbor24.ro.

Clientii Zbor24 beneficiaza de sugestii de curse potrivite tinand cont de cerintele indicate, data de plecare, destinatia, numarul de pasageri, bagaj, tipul de zbor, etc. Primele rezultate afisate sunt cursele directe, la cel mai avantajos pret, iar costurile sunt prezentate absolut transparent.

"Consultanta pe care o oferim este foarte importanta pentru ca ii ajutam pe clienti sa evite incurcaturi legate de lipsa unor documente importante precum vizele sau alte acte notariale necesare in anumite cazuri dar si evitarea unor extra costuri de zeci de euro care pot aparea in lipsa unui check-in corespunzator inainte de zbor. Astfel, oferim asistenta gratuita in completarea cartilor de imbarcare, expedierea acestora prin e-mail si anuntarea despre obligativitatea prezentarii acestora la aeroport", a completat Ionel Gonta, Co-fondator Zbor24.ro.

Echipa Zbor24 este formata din profesionisti cu experienta, care au fost instruiti in domeniu si care sunt pregatiti sa ofere asistenta fiecarui caz in parte. Acestia adreseaza intrebarile necesare ca sa identifice exact necesitatile pasagerilor si le ofera cele mai bune variante, iar interactiunea continua chiar si dupa procurarea biletelor. La orice solicitare, pasagerii primesc mereu raspuns si ajutor pentru ca vacanta lor sa corespunda asteptarilor.

Detalii despre Zbor 24.ro

Serviciul Zbor24.ro este un motor inteligent de cautare si vanzare de bilete de avion, la preturi mici. Cererile se efectueaza in timp real, in cel mult noua secunde, iar baza de date contine bilete de la peste 400 de companii aeriene. Pe site-ul zbor.24.ro clientii gasesc oferte excelente, preturi corecte, serviciu de suport si asistenta non-stop si un selector convenabil.

Serviciul suport Zbor24.ro este disponibil online prin chat-ul de pe site, Messenger, Whatsapp, Telegram, prin e-mail la adresa contact@zbor24.ro si la telefon la numarul +40 3178 11110. Toate 24/7. Zbor24.ro dispune de canal Telegram in care sunt oferite informatii utile despre oferte de zbor, sfaturi utile si recomandari de calatorii.

