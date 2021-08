Viziunea asupra viitorului domeniului vanzarilor in Romania

Cand se lanseaza miniseria Doza de Vanzari Summer Edition?

Cine sunt invitatii miniseriei?

Esti Antreprenor, Freelancer, Director sau Agent de Vanzari?

Distantarea sociala a avut efecte nefaste asupra comportamentului cumparatorilor, deci asupra domeniului vanzarilor.BiziLive TV este alaturi de antreprenorii, managerii si oamenii de vanzari care doresc sa evolueze, sa lase in urma cutumele traditionale si sa abordeze noile tendinte in vanzari.Pentru a-i ajuta pe cei ce doresc sa progreseze in timp de pandemie, BiziLIVE TV lanseaza o miniserie educativa denumita Doza de Vanzari Summer Edition 2021 care aduce in prim plan experientele personale si de bussines ale celor mai buni experti, manageri si antreprenori din Romania.Digitalizarea, orientarea resurselor catre tool-uri cat mai eficiente, managementul echipelor de vanzari, realizarea asa-ziselor plase de siguranta, si aplicarea "bunelor practici" sunt cateva dintre temele abordate in cele 8 de episoade ale miniseriei lansate de BiziLive TV. Aceasta editie speciala aduce la aceasi masa specialisti, experti si antreprenori care vor aduce: EXPERTIZA, PROCEDURI PRACTICE, TEHNICI CLARE si solutii la problemele tale, pe care sa le aplici imediat mai spun producatorii emisiunii.Miniseria se lanseaza Luni 16.08.2021 si va fi filmata si difuzata live pe platforma de streaming bizilive.tv si pe canalele sociale oficiale BiziLIVE TV. Timp de o saptamana veti putea vizona in fiecare zi cate un episod cu un expert astfel incat la finalul saptamanii sa aveti o viziune mai clara despre vanzari si evident idei noi de aplicat imediat.Invitatii seriei "Doza de Vanzari Summer Edition" sunt specialisti cu o vasta experienta directa in vanzari din diferite domenii: Cosmin Daraban CEO Gomag, Alin Comsa Expert Sales & Marketing, Mihai Chiratcu Sales Expert, Bogdan Comanescu Expert Sales & Marketing, Calin Iepure CEO Bizz.Club, Catalin Stancu Sales Expert si Adrian Cioroianu Executive Trainer si Autor.Oricare ar fi provocarile si obiectivele tale in vanzari pentru aceasta perioada, iti garantam ca acest program educational dedicat vanzarilor, iti va oferi solutii la problemele tale, pe care sa le aplici imediat.Participa la o experienta unica de invatare, in format video, scurt, dinamic, cu exemple clare si concrete alaturi de specialisti, experti, traineri, antreprenori, consultanti de business sau directori de vanzari.BiziLIVE TV este o companie de streaming independenta care ofera un serviciu media de streaming adresat direct spectatorilor prin Internet.Acest serviciu ocoleste platformele de televiziune prin cablu, difuzare si satelit, companiile care actioneaza in mod traditional ca controlor sau distribuitor al unui astfel de continut.Compania este independenta si formata din contributori, antreprenori, jurnalisti, consultanti, avocati, experti contabili, voluntari si traineri care produc continut video on demand educativ, business si divertisment.De Luni pana Vineri BiziLIVE TV ofera emisiuni LIVE, seriale, studii de caz, povesti autentice pentru dezvoltarea afacerilor si dezvoltarea personala.BiziLive TV promoveaza: Parteneriatul, Onestitatea, Inovatia, Excelenta si Educatia.