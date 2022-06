Vindem-ieftin.ro accelerează și planifică 30 de Depozite Virtuale doar în 2022, deși planul inițial era 50 pentru 5 ani

Depozit Virtual este un concept unic lansat de Casa de Comenzi Vindem-Ieftin.ro menit sa revolutioneze comertul clasic cu materiale de constructii. Este o afacere la cheie destinata freelancerilor pasionati de inovare, fara sa investeasca niciun leu. Cu alte cuvinte, depozitul fizic care vinde acum materiale de constructii va fi inlocuit de cel virtual.

Printre avantajele Depozitului Virtual amintim:

- acces la un sistem functional, testat si imbunatatit in ultimii 8 ani de actitivitate;

- oportunitati zilnice din partea clientilor companiei pe care le valorifici in functie de performanta ta;

- posibilitatea de a vinde oriunde in Romania sau Europa conform procedurilor in vigoare;

- lucrezi de oriunde vrei si poti sa-ti iei liber oricand doresti;

- nu ai taxe lunare sau anuale de achitat.

Casa de Comenzi Vindem-Ieftin.ro a reusit sa castige increderea si simpatia clientilor din intreaga tara. Avem peste 60.000 de clienti fericiti si peste 300 de furnizori prompti si exceptionali.

Punct ochit, punct lovit

Am pornit in cautarea celor mai buni, smart si agili vanzatori de materiale de constructii care isi doresc sa lucreze de oriunde, sa castige ca un antreprenor si sa se dezvolte intr-un concept unic in Romania. In cateva saptamani am primit sute de aplicatii pentru rolul de Francizat Depozit Virtual.

Planul initial era sa deschidem 10 Depozite Virtuale pana la finalul anului 2022. La momentul redactarii acestui articol ne aflam in luna iunie si avem deja 10 Depozite Virtuale deschise in Romania.

30 de Depozite Virtuale in 2022

Clientii au inteles economia de timp, importanta consultantei, negocierea preturilor si avantajele comertului online. Vindem-iefitn.ro este alaturi de fiecare client care construieste si se adapteaza nevoilor acestora.

Volumul impresionant de comenzi primite de la clientii nostri, dar si numarul foarte mare de aplicanti pentru Depozit Virtual ne-au determinat sa regandim strategia. Planul actual este sa inauguram 30 de Depozite Virtuale pana la finalul anului 2022, respectiv 200 de unitati in urmatorii 5 ani.

Din agent de vanzari materiale de constructii, la Francizat Depozit Virtual

Adrian Mihail a preluat administrarea Depozit Virtual Buzau in luna ianuarie 2022. Inainte era agent de vanzari in cadrul unui mare distribuitor de materiale de constructii si castiga un salariu lunar de 3000-4000 lei/ luna. A crezut foarte mult in abilitatile de om de vanzari, si-a dorit mai mult si a avut deschiderea sa evolueze intr-un concept unic in Romania.

La finalul lunii martie, dupa finalizarea situatiilor de vanzari, Adrian a facturat catre noi suma de 8500 lei fara TVA. Acesta este doar inceputul, iar de acum este liber sa isi construiasca succesul si sa obtina veniturile pe care si le doreste corelate cu implicarea si performanta sa. In tot acest timp, Adrian a lucrat de unde a dorit, a primit training, lead-uri, oportuniati, incredere si a oferit implicare, profesionalism si rezultate

Atat de simplu

Este floare la ureche sa deschizi un Depozit Virtual cu materiale de constructii. Adrian nu a investit in spatii, stocuri, logistica, hale, angajati. Sumele investite le-ar fi recuperat in aproximativ 3-4 ani, dar nu ar fi avut garantia ca se va intampla asta.

Vindem-ieftin.ro uneste cei mai buni vanzatori din Romania sub acelasi sistem inovator care scurteaza lantul de la fabrica la client si care isi ajuta clientii sa economiseasca timp si bani. Clientii nostri devin clientii lui Adrian. Fiecare client poate cumpara din acelasi loc tot ce are nevoie atunci cand construieste.

1/3 din adaos ii revine francizatului

Oamenii cu vasta experienta in vanzari inteleg oportunitatea de a factura 1/3 din adaosul realizat. De exemplu, dintr-un adaos de 60 000 de lei realizat intr-o luna, francizatului ii revine 20 000 de lei. Sumele pot fi si mai mari sau mai mici, in functie de gradul de implicare si abilitatile vanzatorului.

De ce Depozit Virtual?

Am stat de vorba cu o parte dintre Francizatii Depozitelor Virtuale si am fost curiosi sa aflam ce i-au determinat sa se alature acestui concept unic.

Experiente pozitive

"M-a atras foarte mult libertatea de a face lucrurile asa cum imi doresc. Sa muncesc de pe laptop, din orice loc imi doresc si sa fiu responsabil de veniturile pe care le pot genera pentru mine si pentru companie.", spune Florin Murariu, Francizat Depozit Virtual Iasi.

"Cel mai mult m-a atras la franciza Depozit Virtual faptul ca stiam brandul Vindem-ieftin.ro si cunosteam potentialul. Depozit Virtual inseamna libertate de decizie, o echipa minunata si este acelasi lucru cu a conduce propria afacere, dar cu toate cele necesare asigurate (cum s-ar spune te asezi direct la masa). Poti sa iti organizezi timpul asa cum crezi sa fii mai eficient, mai bun si mai prezent atat in job cat si in familie.", afirma Ionut Macelaru, Depozit Virtual Prahova.

"Pot mentiona aici diferentele in ceea ce ma priveste strict pe mine. Sunt mult mai motivat sa performez in vanzari si sa-mi depasesc limitele, implicit vanzarile de la luna la luna."

Experiente negative

"Am decis sa renunt la Depozitul Virtual pe care l-am gestionat 3 luni de zile. Imi este foarte greu sa-mi organizez timpul si am nevoie de cineva care sa ma ajute sa trec cu bine peste orice situatie. Imi este destul de greu cu multitasking-ul si se simte ca nu am mai lucrat in acest domeniu.", ne spune un fost Francizat al Depozitului Virtual.

Oricand pentru fiecare client

Suntem alaturi de clienti pe toata durata procesului de achizitie, oferindu-le un ansamblu integrat de produse si servicii de inalta calitate. Echipa noastra negociaza preturi pentru toti clientii ce ni se adreseaza, fapt care ne creste puterea de negociere si obtinem preturi corecte.

Casa de Comenzi Vindem-ieftin.ro

Ofera toata gama de materiale de constructii, de la materiale pentru structura si fundatie, invelitori si sisteme complete pentru acoperis pana la materiale pentru finisajele interioare si exterioare. Suntem singura companie din Romania care vinde beton la cifra cu o acoperire nationala de peste 100 de statii. Compania functioneaza ca o echipa de vanzari externalizata cu care producatorii furnizorii isi reduc din cheltuieli si beneficiaza de:

45 consultanti specializati ce le prezinta avantajele produselor;

campanii de marketing in comunitatea imensa de peste 200.000 clienti si potentiali clienti;

siguranta incasarilor prin modelul de business in care clientul plateste integral in avans;

video-uri de prezentare in social media pentru toti partenerii.

