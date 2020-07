VIDEO Doi romani au lansat o afacere cu potential urias: fertilizantul din lana de oaie. "Produsul nostru este 100% organic si ramane in sol 6 luni"

Numele firmei este unul pe masura, Naked Sheep, fondatorii ei fiind Marius Laabs si Lioara Vasilescu. Afacerea este una inedita, si in premiera pentru Romania avand in vedere ca se produce ingrasamant organic."Amandoi suntem pasionati de munte, iar aceasta idee ne-a venit dupa ce am discutat cu ciobanii de la stane, care se plangeau ca arunca lana pentru ca nu au ce face cu ea. Ne-am documentat si am descoperit ca peletii sunt cea mai buna varianta pentru noi, astfel incat sa facem ceva bun si pentru agricultura eco si pentru noi", a declarat pentru Ziare.com, Marius Laabs, co-fondator al Naked Sheep. Fabrica se afla in munti, in comuna Sura Mica din judetul Sibiu.Lana se recolteaza de la oi fara a le face vreun rau acestora, fiind crescute cu mare grija in muntii Carpati. Oile sunt hranite natural, chiar si pe timpul iernii."Ne mandrim cu faptul ca produsul nostru este 100% organic, acesta mentinandu-se in sol pana la 6 luni, unde elibereaza in mod constant ingrasamant pentru planta. Planta are nevoie de o irigare de capacitate mica, un pelet absorbind apa de pana la 4 ori greutatea proprie", a declarat Marius Laabs, co-fondatorul Naked Sheep.In plus, dupa perioada de utilizare peletul este biodegradabil. Ingrasamantul eco functioneaza ca un substrat fizic in care planta se fixeaza, aducandu-i-se valori nutritionale de azot, fosfor si alte elemente.Afacerea ar fi trebuit sa demareze din luna februarie, dar din cauza pandemiei montarea masinilor de productie nu s-a putut face pentru ca inginerii germani care trebuiau sa isi de-a avizul nu au mai putut calatori. Din acest motiv si capacitatea de productie este atat de mica acum."Investitia pentru aceasta afacere a fost de 200.000 de euro, cel mai mult costandmasinariile care transforma lana in peleti. Munca este una migaloasa si dificila pentru ca oile fiind grase aici si lana este la fel si se impotmoleste in masinarii", a declarat pentru Ziare.com, Lioara Vasilescu.Potrivit ei, peletii din lana sunt un excelent fertilizator natural care contine azot, calciu, fier si multe alte elemente, de asemenea fiind si un foarte bun substrat pentru plante."Este biodegradabil si se elimina in sol treptat. Acesta are o durata de viata in sol de la 6 luni pana la 10 luni, lucru care face irigarea mult mai simplu. Are capacitatea de a retine o canti ...citeste mai departe despre " VIDEO Doi romani au lansat o afacere cu potential urias: fertilizantul din lana de oaie. "Produsul nostru este 100% organic si ramane in sol 6 luni" " pe Ziare.com