Verdino Green Foods – Producător român dublu premiat la World Plant-Based Taste Awards 2021

În cadrul ceremoniei World Plant-Based Taste Awards 2021, două produse Verdino Green Foods au fost premiate cu locul întâi la două categorii importante. Astfel, pizza Verdino Pepperoni a primit locul I în categoria Best Convenience / Ready to Eat Product și Cârnații vegetali Verdino Merguez au primit cea mai mare distincție în categoria Best faux meat sausage.

În cadrul premiilor internaționale World Plant-Based Taste, care celebrează gustul în mai multe categorii ale industriei globale de alimente plant-based, produsele Verdino s-au remarcat prin savoarea autentică, textura și aspectul aparte, și au învins brand-uri recunoscute.

“Suntem încântați să fim câștigătorii a două categorii din cadrul World Plant-Based Taste Awards 2021, unde au concurat brand-uri impozante la nivel internațional în industria produselor plant-based. Echipa Verdino lucrează constant la dezvoltarea și îmbunătățirea portofoliului de produse, având inovația, gustul și calitatea ca misiuni principale. Aceste premii reprezintă pentru noi recunoașterea și aprecierea la nivel international a contribuției noastre în această industrie și, în același timp, o confirmare care ne motivează să ne continuăm încrezători planul de expansiune” a declarat Eberhart Răducanu, CEO Verdino Green Foods.

În urma degustării produselor de către un juriu renumit în care s-au aflat specialiști în industrie precum Heather Mills (Fondator companie plant-based VBites) si Chef Deiniol Pritchard, au fost selectați câștigătorii World Plant-Based Taste 2021 din 16 categorii.

World Plant-Based Taste Awards 2021 sunt decernate la Plant Based World Expo, singurul eveniment dedicat produselor alimentare 100% plant-based, care reunește distribuitori, investitori, producători și profesioniști din industria de FMCG, retail și catering sector public. Premiile acordate se concentrează pe gustul, textura și aspectul produselor și acoperă o gamă largă de categorii, de la alternative la carne, lactate și fructe de mare, la gustări și băuturi din plante.

Despre Verdino

Verdino este un brand românesc al companiei Verdino Green Foods din Alba și reprezintă viitorul, producând alimente cu impact redus asupra planetei. Verdino vine ca alternativă vegetală la produsele din carne, folosind proteina de mazăre și uleiul de cocos. Gama de produse Verdino include burgeri, mici, tocată, parizer, cârnăciori, salam, crenvurști, brânzeturi din ulei de cocos, pizza și specialități precum Mortadella cu fistic, Pepperoni și Bacon.

Misiunea Verdino: calitate, sănătate, sustenabilitate.

