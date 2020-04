VeDemJust a cumparat cu bani din donatii 24 de tone de plastic pentru viziere ce vor fi donate medicilor

Asta dupa ce pe 25 martie a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru a cumpara materie prima, aproape epuizata pe piata interna."Ca urmare, a identificat un furnizor extern, a comunicat datele tehnice conform opiniei antreprenorilor implicati in procesul de prelucrare si astazi a incheiat intelegerea cu producatorul.In momentul de fata materialul (PET A incolor, grosime 0.5 mm) este in proces de debitare, urmand ca luni, 6 aprilie 2020, sa fie incarcat intr-un mijloc de transport tip TIR," arata VeDemJust.Pretul facturat pentru cele 24 de bobine a cate o tona fiecare este de 40.320 euro, la care se adauga TVA. Materialul va ajunge pentru confectionarea a cel putin 270.000 de viziere."Asociatia VeDem Just va achita aceasta suma numai din contributia sustinatorilor. Pana in prezent au facut donatii aproape 370 de persoane fizice si juridice si s-au strans aproximativ 15.000 de euro.Intre timp asociatia a achizitionat cantitati mai mici de material plastic de la diversi furnizori din Romania pe care le-a distribuit antreprenorilor din diverse judete: Alba, Arad, Bacau, Sibiu.Acestia au produs viziere pe care membrii VeDemJust le-au distribuit in mod gratuit medicilor, asistentilor medicali, infirmierilor, ambulantierilor, personalului SMURD, cabinetele medicilor de familie, farmacistilor," explica asociatia unde au ajuns vizierele.Astfel, in doar 10 zile, asociatia a reusit sa implice 12 centre de prelucrarea a materialului plastic, 45 de voluntari si a distribuit un numar de 10.500 viziere pentru personalul din urmatoarele localitati: Cluj-Napoca, Oradea, Constanta, Pitesti, Campulung Muscel, Sibiu, Vatra-Dornei, Siret, Arad, Alba-Iulia, Aiud, Campeni, Bacau, Bucuresti, Drobeta Turnu Severin, Dej, Bicaz, Turda, Huedin, Campia Turzii, Bistrita, Comanesti, Bicaz, Petrosani, Abrud, Mioveni, Pitesti, Medias, Sibiu, Caracal, Sighet, Deva, Vulcan, Roman si Lupeni.I.S. ...citeste mai departe despre " VeDemJust a cumparat cu bani din donatii 24 de tone de plastic pentru viziere ce vor fi donate medicilor " pe Ziare.com