Utilizatorii Revolut pot sprijini lupta impotriva coronavirus in Romania donand catre Daruieste Viata direct din aplicatie

Toti banii vor fi folositi pentru a ajuta spitalele romanesti de boli infectioase si spitalele de urgenta.Asociatia Daruieste Viata, cunoscuta pentru construirea primului spital de oncologie pediatrica din Romania din banii stransi cu ajutorul donatiilor, a decis sa foloseasca toti banii donati incepand cu data de 11 martie pentru a cumpara echipamente medicale pentru spitalele din tara in care sunt tratati pacienti cu coronavirus.Revolut sprijina aceasta initiativa si le permite utilizatorilor sa doneze catre ONG direct din aplicatie, in doar cateva secunde.Banii donati vor ajunge in proportie de 100% la Asociatia Daruieste Viata, fara ca Revolut sa perceapa taxe si comisioane.Utilizatorii Revolut pot sprijini lupta impotriva COVID-19 prin rotunjirea tranzactiilor efectuate si donarea restului ramas, prin stabilirea de plati recurente sau prin efectuarea unei singure donatii.Nu exista o suma minima care poate fi donata, iar functionalitatea poate fi activata si dezactivata oricand., a declaratPrimele donatii au fost folosite pentru a cumpara echipamente medicale, halate si echipamente de protectie pentru personalul medical din mai multe spitale din tara: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Brasov, Spitalul de Urgenta Craiova, iar din Bucuresti Institutul Matei Bals, Institutul Clinic Victor Babes, Spitalul Clinic Colentina, Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Coltea., a declaratDaruieste Viata colaboreaza cu sectiile de terapie intensiva din intreaga tara pentru a crea o lista cu echipamentele de care au nevoie spitalele in lupta impotriva Coronavirus.Toti banii stransi sunt folositi pentru a fi achizitionate echipamente de protectie pentru personalul medical (halate, manusi, masti etc.), echipamente si aparate medicale cum ar fi ventilatoare mecanice, sonde de intubare si masti de oxigen pentru pacienti., a declaratLa inceputul lunii martie 2020, Romania a devenit prima tara din Europa in care utilizatorii pot dona dona prin intermediul functionalitatii Donatii pentru a sprijini cauzele lor preferate pe plan local.Doua saptamani mai tarziu, utilizatorii romani donasera mai mult de 324.000 RON catre cele trei organizatii caritabile locale incluse in aplicatie.Revolut transforma modul in care ne raportam la bani. Fiind o platforma financiara inovatoare, le ofera utilizatorilor puterea de a cheltui, investi si transfera bani fara comisioane ascunse.De la lansarea din Marea Britanie din 2015, Revolut a evoluat de la inceputurile sale ca un produs de schimb valutar, adaugand in permanenta noi functionalitati printre care se numara tranzactionarea de actiuni fara comisioane, criptomonedele sau conturile de business.Avand sediul in Londra si o echipa de peste 2000 de oameni in 23 de orase, Revolut este astazi una dintre cele mai mari comunitati de fintech din lume, cu peste 10 milioane de utilizatori in intreaga lume.Revolut a procesat peste 1 miliard de tranzactii in valoare totala de peste 130 miliarde de dolari, de la lansare.Asociatia Daruieste Viata a fost fondata in 2012 de Carmen USCATU si Oana GHEORGHIU. De atunci, a schimbat un Ordin de Ministru, a oferit sprijin bolnavilor de cancer in relatia cu Autoritatile, a modernizat mai multe sectii de oncologie din tara (Brasov, Timisoara, Cluj, Bucuresti) si a demarat cel mai mare proiect de implicare sociala din ultimii ani: constructia si intretinerea Primului Spital Pediatric de secol XXI din Romania. In prezent, peste 300.000 de persoane fizice si peste 4.000 de companii fac parte din comunitatea #NoiFacemUnSpital.Mai multe detalii: www.daruiesteviata.ro si