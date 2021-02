Cel mai important detaliu este alegerea spatiului pe care sa-l propui invitatului sau invitatilor tai la business dinner, asa ca iti prezentam in continuare cateva sugestii despre locurile unde sa mergi pentru o cina de afaceri:Perfectiunea sta in detalii, asa ca alege cu atentie un restaurant bine cotat din orasul in care organizezi o astfel de intalnire de afaceri. Daca cina are loc in Bucuresti, poti sa optezi pentru Kaiamo, The Artist sau Le Bistrot Fransais, iar daca esti in Cluj invita oaspetii la Baracca sau Casa Boema. Cauta informatii despre restaurante de top din Romania si opteaza pentru locuri apreciate de oamenii dinamici, care iau masa in oras frecvent.Daca nu stii preferintele oaspetilor tai, nu te aventura sa rezervi o masa la un restaurant cu specific exotic, pentru ca risti ca acestia sa nu se simta in largul lor. Evita locurile aglomerate si zgomotoase, pentru ca veti avea nevoie de liniste, ca sa puteti discuta discret si eficient despre business-urile voastre.Nu uita de amplasarea restaurantului. Alege o locatie centrala sau pozitionata intr-o zona unde se ajunge usor cu masina, pentru ca time is money, iar o cina de afaceri trebuie sa tina seama de lucrul acesta. Partenerii tai vor aprecia ca nu sunt nevoiti sa stea o ora in trafic sau ca gasesc repede un loc de parcare atunci cand vin la intalnire.O cina de afaceri este un test pentru nivelul tau ca businessman, dar si o oportunitate sa prezinti intr-o lumina favorabila afacerea pe care o reprezinti si chiar abilitatile tale de bun comunicator si negociator.Ca sa-ti asiguri succesul dorit, alege un restaurant care spune o poveste relevanta. Poate sa fie o cladire de epoca, prin care sa sugerezi stil, prestanta si traditie sau o locatie ultramoderna, in zona de business a orasului, daca vrei sa fii perceput ca dinamic, inovativ, dornic de noi investitii si parteneriate.Daca specificul business-ului tau implica activitati precum arhitectura, constructii, design si amenajari interioare si exterioare, este o idee buna sa organizezi cina de afaceri intr-unul dintre locurile pe care le-ai proiectat, construit sau decorat, pentru ca reprezinta o dovada a realizarilor tale.Pentru partenerii de afaceri pe care ii cunosti de ceva vreme, creeaza o traditie din a va intalni periodic in locurile unde ati inceput colaborarea, ca semn al continuitatii relatiei voastre profesionale.Un cadru familiar si o atmosfera prietenoasa sunt binevenite la o cina de afaceri, mai ales daca urmeaza discutii lungi despre business, investitii si strategii de dezvoltare.Arata-i partenerului de afaceri ca este important pentru tine si pentru business-ul tau, ca stii lucrurile care il intereseaza si care conteaza pentru firma sa. Propune-i un restaurant gourmet, daca este pasionat de arta culinara sau rezerva o masa la terasa incalzita a unui restaurant daca stii ca-i place sa fumeze un trabuc langa un coniac bun la finalul mesei. Te intalnesti cu reprezentantul unui dezvoltator imobiliar? Alege un restaurant cu panorama asupra orasului, de exemplu un sky bar sau o locatie la ultimul etaj al unui hotel de lux. Va aprecia perspectiva si discutiile voastre despre viitoarele colaborari vor porni dintr-un punct favorabil.Retine ca un business dinner este un eveniment profesional, social si nu in ultimul rand culinar, asa ca acorda atentie detaliilor prezentate si o sa stii unde sa mergi pentru o cina de afaceri agreabila si eficienta.